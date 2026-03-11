Türk Böbrek Vakfı, dev böbrek maketi ile böbrek sağlığı ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekti!  

Türk Böbrek Vakfı, Dünya Böbrek Günü kapsamında Kadıköy İskele Meydanı’nda dikkat çekici bir farkındalık etkinliğine imza attı. 1800 pet şişe kullanılarak hazırlanan 2,5 metre yüksekliğinde dev böbrek maketi, bando müzikleri eşliğinde böbrek sağlığı ile çevre bilinci arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekti. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Tüm dünyada 21 yıldır kutlanan Dünya Böbrek Günü, bu yıl “Böbreğini Korurken Dünyayı Koru” temasıyla gerçekleştirildi. Türk Böbrek Vakfı da bu özel gün kapsamında düzenlediği etkinlikte hem böbrek hastalıklarına dikkat çekti hem de su kaynaklarının korunmasının önemini vurguladı.



1800 Pet Şişeden Dev Böbrek Maketi

Kadıköy Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi heykeltıraş Ertuğ Atlı tarafından 1800 pet şişe kullanılarak hazırlanan dev böbrek maketi sergilendi. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve 150 kilogram ağırlığındaki maket, plastik tüketiminin doğaya etkisini sembolik bir şekilde gözler önüne serdi.

Bando eşliğinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar hem böbrek sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirildi. Program sonunda sağlıklı su tüketimini teşvik etmek amacıyla katılımcılara çok kullanımlık su mataraları hediye edildi.



Türkiye’de 72 Bin Diyaliz Hastası Var

Etkinlikte konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “Türkiye’de yaklaşık 72 bin son dönem kronik böbrek yetmezliği hastası bulunuyor. Bu hastaların yaklaşık 69 bini hemodiyaliz, 3 bini ise periton diyalizi tedavisi ile yaşamını sürdürüyor. Hemodiyaliz tedavisinde kullanılan su miktarı ise konunun çevresel boyutunu ortaya koyuyor. Bir hastanın 4 saatlik tek bir hemodiyaliz seansında en az 200 litre şebeke suyu kullanılıyor. Türkiye genelinde yılda yaklaşık 2–2,5 milyon ton su, bu tedavi sürecinde kullanıldıktan sonra atığa dönüşüyor.” dedi.

Timur Erk, konuşmasında kronik böbrek yetmezliğinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:“Bugün burada gördüğünüz dev böbrek maketi bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Böbreklerimizi korumak aslında doğal kaynaklarımızı korumaktır. İklim değişikliği ve su kaynaklarının giderek azalması, suyun değerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Günlük 2–2,5 litre su tüketimi gibi basit alışkanlıklar hem böbrek sağlığımızı koruyabilir hem de sağlık sistemindeki büyük yükün önüne geçebilir.” Erk, ayrıca tek kullanımlık plastik tüketimine de dikkat çekerek, bir kişinin günlük su ihtiyacını pet şişelerden karşılaması durumunda yılda yaklaşık 1.800 plastik şişe atığı oluştuğunu hatırlattı.

Böbrek Sağlığı Çocuklukta Başlar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Canpolat ise böbrek hastalıklarının dünya genelinde hızla arttığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunuyor. Türkiye’de ise her 6–7 yetişkinden biri böbrek hastalığı riski taşıyor. Ancak böbrek sağlığının temelleri çocukluk döneminde atılır. Yeterli su tüketimi, sağlıklı beslenme, tuz ve paketli gıdaların azaltılması, fiziksel aktivite ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak böbrek sağlığını korumada büyük önem taşır.”

Canpolat ayrıca çocukların iklim değişikliği, hava kirliliği ve su kaynaklarının azalması gibi çevresel risklere karşı daha hassas olduğunu vurgulayarak, çevreyi korumanın aynı zamanda çocukların böbrek sağlığını korumak anlamına geldiğini ifade etti.

Etkinlikte yer alan Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Zelal Adıbelli ise böbrek sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik konularına değindi.

Etkinliğe katılan TBV Danışma Meclisi Üyesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay ise böbreklerin görevleri ve böbrek sağlığı adına edinilmesi gereken alışkanlıklardan söz etti. Doç. Dr. Alpay; “kanı sürekli temizlemek (her gün yaklaşık 180 litre kan böbreklerden süzülür), vücudun su dengesini sağlamak(böbrekler vücuttaki su miktarını ayarlar), mineral ve tuz dengesini düzenlemek, kan basıncını (tansiyonu) kontrol etmek, kırmızı kan hücresi üretimine yardım etmek ve kemik sağlığını korumak böbreklerin önemli görevleridir. Böbrekleri dolayısı genel sağlık halini korumak için kazanılması gereken basit ama önemli alışkanlıklar vardır. Bu alışkanlıklara dikkat etmek ve de yıllık olarak böbrek kan tahlillerinin rutin olarak yapılması, böbrek hastalıkları anlamında koruma sağlayacaktır.

Yeterli su içmek, - Tansiyonu kontrol altında tutmak

Şeker hastalığını kontrol etmek, - Gereksiz ilaç kullanmamak

Tuz tüketimini azaltmak, - Sağlıklı beslenmek

Düzenli egzersiz yapmak, - Sigara kullanmamak

“Su Böbreğini Korur, Atık Doğaya Yük olur”

Türk Böbrek Vakfı, Dünya Böbrek Günü etkinliği kapsamında verdiği mesajda böbrek sağlığı ile çevre sağlığı arasındaki güçlü bağa dikkat çekti ve plastik tüketiminin azaltılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi çağrısında bulundu. Kadıköy Meydanı’ndaki dev böbrek maketi, gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekerken etkinlikte verilen ortak mesaj: “Böbrek sağlığını korumak, doğayı ve su kaynaklarını korumaktan geçiyor.” oldu.