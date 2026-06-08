Tuğçe Renda Çin’de bir haftada dört sahne yaptı!

Çin’de bir hafta içerisinde dört büyük performansa imza atan Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuğçe Renda ve prodüktör Gerçek Dorman, gerçekleştirdikleri sahne performanslarıyla dikkat çekti.

Türk akademisyen ve keman sanatçısı olan Tuğçe Renda, bir hafta içerisinde dört farklı sahnede yer alarak akademik araştırma ile sanatsal üretimi bir araya getiren çalışmalarıyla Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etti.

Çin’in önde gelen akademik isimlerinden ve aynı zamanda Shanghai University of Engineering Science (SUES) Rektörü olan Prof. Dr. Yongqi Lou’nun davetiyle Eylül ayından bu yana Şanghay’da çalışmalarını sürdüren Tuğçe Renda’nın performans maratonu, dünyanın önemli tasarım ve yaratıcı endüstriler etkinliklerinden biri olan WDCC – World Design Capital Conference ile başlamış, Kenan Doğulu’ya ait olan “Tükendim Ben” adlı şarkının sıradışı bir düzenlemesiyle dikkat çekmişti.

Ardından Renda, Çin’in önemli kültür ve sanat organizasyonlarından DIGI MUSE Müzik Teknolojileri ve Yaratıcı Üretim Festivali kapsamında, Şanghay Cadillac Konser Salonu’nda sahne aldı. Seyirciyi Türk ezgi ve ritimleriyle buluşturan sanatçı, burada gerçekleştirdiği performansla uluslararası izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta ise Türkiye’den Şanghay’a gelen prodüktör ve müzisyen Gerçek Dorman ile birlikte, aylardır üzerinde çalıştıkları “Şanghay’ın Şarkısı” adlı araştırma ve sanat projesinin sunumunu gerçekleştirdiler. Tongji Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte proje ilk kez izleyiciyle buluşurken, Renda Project performansı da büyük beğeni topladı. İlk kez Çince şarkılar da söyleyen Renda, Çinliler tarafından övgüler aldı.

İkilinin yoğun programı bununla sınırlı kalmadı. Grand Hyatt’ta düzenlenen 2026 Consul General Cultural Charity etkinliğinde sahne alarak Türk kültürünü temsil ettiler. Sanatçılar, Anadolu’nun sevilen ezgileri “Zühtü” ve “Fidayda”nın modern yorumlarıyla uluslararası davetlilerden tam not aldı.

Bir haftalık performans maratonunun son durağı ise Şanghay’ın önde gelen gece kulüplerinden biri oldu. Renda ve Dorman burada gerçekleştirdikleri canlı performansta Türk ritimleri, Anadolu melodileri ve elektronik müzik unsurlarını bir araya getirerek Şanghay gecelerine farklı bir renk kattı.

Renda ve Dorman’ın Çin’de gerçekleştirdiği performanslar yalnızca sanat çevrelerinde değil, diplomatik platformlarda da yankı uyandırdı. Pekin Büyükelçiliği ve Şanghay Başkonsolosluğu’nun davet ve destekleriyle sahne alan ikili hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural, Çin sosyal medya hesabından övgü dolu paylaşımlar yaptı. Kural, sanatçıların Türkiye’nin kültürel zenginliğini başarıyla temsil ettiğini belirterek çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade etti.

Akademik araştırma, kültürel diplomasi ve sahne sanatlarını aynı potada buluşturan ikili, yalnızca bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri dört farklı performansla Türkiye’nin yaratıcı üretim gücünü Çin’de başarıyla temsil etmiş oldu.

Şanghay’ın seslerinden üretilen ve kentin kültürel hafızasını müzikal bir anlatıya dönüştüren “Şanghay’ın Şarkısı” projesinin önümüzdeki dönemde Türkiye’de de sunulması planlanıyor.