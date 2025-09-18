Tuğçe Aral akım başlattı

Ünlü model ve sunucu Tuğçe Aral, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında evli bir oyuncudan kendisine gelen taciz mesajlarını açıklamasıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu.



Aral’ın bu çıkışının ardından sosyal medyada birçok kadın da kendilerine gelen taciz mesajlarını ifşa etmeye başladı.



Sosyal medyada takipçilerinden gelen “Susan birçok kadın, sizin sayenizde tacizcilerini ifşa etti” mesajına ise Aral, “Eğer benim çıkışım bir öncülük olduysa ne mutlu bana... Cesaret bulaşıcıdır” yanıtını verdi. Aral, bu tavrıyla sosyal medyada büyük destek gördü.