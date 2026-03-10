Tuğba Özay sosyal medya detoksuna girdi

Tuğba Özay, radikal bir karar alarak sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı. Yaklaşık 2 milyon takipçili Instagram hesabıyla dikkat çeken Özay’ın paylaşımları aylık 50 milyona yakın etkileşim alırken, ünlü sanatçının platformu oldukça aktif kullandığı biliniyordu. Günlük hayatından kesitlerin yanı sıra doğa, hayvan ve vatan sevgisini ön plana çıkaran paylaşımlarıyla tanınan Özay, aktivist yönüyle de sık sık gündeme geliyordu.



Son dönemde paylaştığı gökyüzü videoları ve yaptığı açıklamalarla da çok konuşulan Özay, küresel güçlerin bazı ülkeleri gökyüzünden zehirlediğini savunarak sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.



HER ŞEYE ÇOK DUYARLIYIM

Sosyal medyaya neden ara verdiğini açıklayan Tuğba Özay, şu sözleri kullandı: “Instagram hesabımı çok aktif kullanıyorum. Sadece kendimle ilgili değil, toplumu ilgilendiren konularda da paylaşımlar yapıyorum. Haberleri okuyup araştırıyor, ülke ve dünya gündemini sayfalarıma taşıyorum. Ama fark ettim ki bu durum takipçilerimi mutlu ederken beni mutsuz etmeye başladı. Çünkü her şeye çok duyarlıyım.”

Dünyada yaşanan gelişmelerin kendisini derinden etkilediğini belirten ünlü sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: “Bir yanımızda Gazze, bir yanımızda İran… diğer tarafta Epstein skandalları… Dünyanın gidişatı, ülkemizde yaşanan acılar… Tüm bunlar olurken birçok sanatçının sessizliği ve siyasilerin sürekli kavga halinde olması beni çok etkiliyor. Baktım ki tüm bunlar ruh halimi ve sağlığımı bozuyor.”

MESAJ YAĞDI

Sosyal medyadan uzaklaştığını gören takipçilerinin kendisine binlerce mesaj gönderdiğini söyleyen Özay, herkese teşekkür etti. Bu süreçte kendisini spor, mental sağlığı, binicilik eğitimleri ve yeni şarkılarına verdiğini belirten ünlü isim, sözlerini şu cümleyle noktaladı:

“Benim iyi olmam gerekir ki topluma, kendime ve sevenlerime verimli olayım. Yakında savaşsız ve adaletli bir dünyada yeniden buluşmayı ümit ediyorum.”

Magazin kulislerinde ise Tuğba Özay’ın sosyal medyaya ne zaman döneceği şimdiden merak konusu oldu.