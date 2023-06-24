Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a güzellik göndermesi

Tuğba Ekinci, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz günlerde görüntülendiğinde bazı sosyal medya kullanıcılarının "Kötü görünüyorsun" yorumları üzerine şarkıcı, "Kamerayla ışık ters vurdu herhalde... Ne botoks ne slikonum var. Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Hülya Avşar yanımdan geçemez. Tek estetiksiz 1977 doğumlu tek kadınım. Oyuncular dahil estetikli... Hangi doktor bakmak istiyorsa bana baksın" dedi.

"KONUŞMALAR KADINLARI KORKAK GÖSTERİYOR"

Müzik çalışmalarından bahseden Ekinci, "Sezen Aksu'dan 'Kahpe Kader' adlı şarkıyı cover'ladım. Şarkıcıyı yardımcısından aldım. Okuduktan sonra Sezen Aksu'nun yanına gideceğim" dedi. Sektörü değerlendiren şarkıcı, "Herkes kadın haklarıyla ilgili prim yapmak istiyor. Melek Mosso mesela çok seviyorum. Fakat 500 tane kader mahkumu erkek varsa 500 de kadın mahkum var. Türk kadını altta kalmaz. Kadınları acındırdıkları zaman içimden, "Ala ala Türk kadınları olarak çok mu tırsık görünüyoruz" diyoruz. Kadınların üzerine ezilir ve korkar baskısı var. Aslında Türk kadını sert. Bu konuşmalar kadınları korkak gibi gösteriyor. Türk kadınları saf da değil" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Sahne aldığı mekanların ücretlerinin yüksek olduğu için, "Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor" sözlerinin eleştirilmesine şarkıcı, "Türkçe çok esnek. Fakir neden eğlenmesin, tabii ki eğlenecek. Yanlış anladılar. Çalıştığımız yerler ayıplamasın diye uyardım. Mekanda büyük hesaplarla karşılaşmasınlar diye söyledim. Mecazi anlamda söyledim. Bizim mekana çıktığımız sahneler çok pahalı oldu" ifadelerini kullandı.