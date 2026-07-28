Tuğba Ekinci'den 'Dandik' göndermesi

Tuğba Ekinci, minik dostuyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Yeni eseri çıkacağını söyleyen şarkıcı, "İsmi 'Dandik'... Dandikleri anlatıyor. Siz bana bir sene önce, 'Evlilik yok mu?' demiştiniz, 'Bende erkek de yok kadın da... Her yer alkolik her yer müptezel' demiştim. Şimdi ortalığın haline bakıp, 'Dandik' diye şarkı yaptım. Hepsi çıktı. Şarkı, 'Bunların hepsi dandik' diyor. Dediğim her şey çıkıyor" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERİ Tİ'YE ALDI

Bazı ünlü isimlerin gazetecileri görünce yüzünü diğer tarafa çevirdiğini anın taklidini yapan Ekinci, "Çekmeyin lütfen! Çekmesenize. Ne oluyor? Çekebilir miyim diye sordun mu?' diyorlar" diyerek, bazılarına gönderme yaptı. Havaalanında görüntülenen bazı ünlü isimleri de ti'ye alan şarkıcı, "Arka kapıya gel ben sana 'Çekme' diyeceğim" diyerek, bazı görüntülerin planlandığını belirtti.