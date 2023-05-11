TÜBİTAK destekli projelerle 93 ülkeye ihracat yapıyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada talebin arttığı takviye edici gıda ürünleri, Türk şirketleri de harekete geçirmiş ve bu alanda önemli projeler devreye girmişti.

Bu alanda faaliyet gösteren önemli şirketlerden birisi de Aksuvital oldu. Şirket, özellikle son 3 yılda ürün gamını genişletirken, istihdamını ve ihracat yaptığı ülke sayısını katladı.

Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son yıllarda ilaç sanayisinde yaşanan aşırı sentetikleşme ve gıda ürünlerindeki genetik bozulma durumunun tüketicileri doğal ürünler kullanmaya yönlendirdiğini söyledi.

Kovid-19 salgınının bu ilginin katlanmasını sağladığını dile getiren Aksu, takviye edici gıda ürünlerine de ilginin giderek arttığını anlattı.

Aksu, Türkiye'nin bu alanda çok başarılı projelere imza attığını, hayata geçirdiği projelerle ulaştığı üretim kabiliyetinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini kaydederek, "Takviye edici gıda pazarı son yıllarda ilginin artması ve sektörümüzün çalışmaları sayesinde yurt içinde 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşırken, bu rakam küresel anlamda 180 milyar dolara yaklaştı." dedi.

Tüketicilerin gıda takviyesine yönelik ilgisine işaret eden Aksu, "Sanayileşme yani tabiatın ve çevrenin kirletilmesi, ekonomik refahın ve genç kalma isteğinin artmasıyla takviye edici gıdalara ilgiyi ivmelendirmiş durumda." diye konuştu.

"400 ÜRÜN ÇEŞİDİYLE BÖLGEMİZDE LİDERİZ"

Yunus Aksu, sektörde 34 yıldır faaliyet gösteren ve 9 bin metrekareden fazla üretim alanı bulunan Aksuvital'in 400 ürün çeşidiyle pazar lideri olduğunu kaydederek, arısütü, propolis, polen ve ham bal ürünlerini Türkiye pazarı ile ilk kez kendilerinin tanıştırdığını söyledi.

Apiterapi, fitoterapi ve aromaterapi alanında özgün ürünler üreterek sektörde öncülüğe devam ettiklerini dile getiren Aksu, bal, macun, öğütülmüş ürün, pekmez, takviye gıda, aroma, bitkisel çay, sirke ve aromatik su gibi birçok grupta ürünlerini müşterileri ile buluşturduklarını anlattı.

Aksu, Türkiye'de bu alanda açık ara önde olduklarının bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin gıda takviyesi geliştirme ve üretimi konusunda kendi AR-GE'sini kuran ilk şirketiz. Bölgemizde üretimde açık ara önde olsak da bu konudaki kabiliyetimizi artırmaya ve daha fazla ürün üretmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda son yıllarda TÜBİTAK ve KOSGEB ile önemli iş birliklerine imza atarak katma değeri yüksek ürünler geliştirdik. Üniversitelerle yoğun iş birliği halindeyiz. Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Bezmilalem Vakıf Üniversiteleri ile ortak AR-GE projeleri yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar sayesinde ürettiğimiz ürünleri 5 kıtada 93 ülkeye ihraç ediyoruz."

"İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, sektörde yeni ürünler üretmek ve daha fazla ihracat yapmak için yeni kapasite artırımına gitmek zorunda olunduğunu belirterek, bunun zorluklarına işaret etti.

Katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan gıda takviyelerinin ihracat başına kilogram değerinin teknolojik ürünlere eşit olduğunu vurgulayan Aksu, "Bu nedenle özellikle ihracat açısından sektörün desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu alanda TÜBİTAK, KOSGEB ve üniversiteler ile yaptığımız iş birliklerini sürdürerek ve yeni yatırımlar yaparak ülkemize sağladığımız katma değeri ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artıracağız." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE EN ÇOK BALIK YAĞI TÜKETİYOR"

Yunus Aksu, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de en çok balık yağı ile multivitamin desteklerinin tüketildiğini belirterek, bu konuda yerli ürünlerin daha çok tercih edildiğini söyledi.

Balık yağı ile multivitamin ürünlerinin ihracatının sürekli artış gösterdiğini aktaran Aksu, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl 3,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu arada 200'den fazla firmaya yaptığımız fason üretim, Türkiye'nin bu konudaki kalite gücünü göstermesi açısından son derece önemli. Bugün Aksuvital Grubu olarak GMP-GIDA, GMP-KOZMETİK ve GMP-İLAÇ üretim imkanlarına sahibiz. ABD başta olmak üzere, Fransa, İngiltere, Çin, Almanya, Arabistan, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerin marketlerinde, eczanelerinde ürünlerimizi görmek bize gurur veriyor."