Troye Sivan “Something To Give Each Other” yayında!

Avustralyalı sanatçı söz yazarı Troye Sivan, merakla beklenen yeni albümü Something To Give Each Other’ı yayınladı.

Something To Give Each Other, sanatçının 2018 yılında çıkardığı Bloom albümü ve 2020 tarihli EP’si In A Dream sonrasında yayınlanan ilk albüm olarak ön plana çıkıyor.

Popüler müziği avant-garde ögeler ile harmanlayan Something To Give Each Other, ilk olarak albümden yayınlanan ilk single “Rush” ile birlikte duyurulmuştu.

Time tarafından “Sonbaharın En Çok Beklenen Albümleri” listesine eklenen albüm; kalp kırıklıkları, özgürlük, komünite temalarını işlerken zincirleriden kurtulan bir müzikal deneyim yaşatıyor.

Something To Give Each Other’ın prodüktörleri arasında ürettikleri birçok hit ile tanınan: Max Martin, Ozgo ve A. G. Cook yer alıyor.

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