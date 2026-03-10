Trendyolmilla 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonu: Canlı renkler ve retro rüzgârı bir arada

Zamansız ve modern stil çizgilerini retro referanslarıyla buluşturan Trendyolmilla'nın 2026 İlkbahar- Yaz koleksiyonunda, yazın enerjisini yansıtan canlı renkler ve karakterli desenler göze çarpıyor. Dört ana tema etrafında şekillenen yeni sezon koleksiyonu güncellenmiş klasiklerden 80'lerin çağdaş yorumuna, modern sahil modasından ilham alan romantik çiçeklere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Çocukların oyun ruhunu koleksiyona dönüştüren Trendyolmilla Kids Summer, bayramlar, doğum günleri ve yaz tatillerini rengârenk parçalarla karşılıyor. Trendyolmilla Home ise, zarif dokunuşlarla yaz ruhunu evinize taşıyor.

Türkiye'nin lider online moda platformlarından Trendyolmilla, 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda enerjik renkler ve zamansız stil çizgilerini yazın vazgeçilmezi canlı çiçekler ve karakterli desenlerle bir araya getiriyor. Retro referanslar ve 80'ler etkisiyle yenilenen rahat fonksiyonel formların dikkat çektiği yeni sezon koleksiyonu, yazın hafifliği ve feminen dokunuşlarla tamamlanıyor. Renkli geçişler, romantik ve dinamik çiçeklerin hareket kattığı ilkbahar-yaz koleksiyonu, canlı renk paletini merkezine alıyor. Yazın enerjisini yansıtan mavi, sarı ve pembe tonları; doğal toprak tonları ile dengeleniyor.

Trendyolmilla Woman, Trendyolmilla Curve, Trendyolmilla Modest ve Trendyolmilla Shoes’un yeni sezon koleksiyonlarında şehirli, modern, günlük kullanıma uygun ve kolay kombinlenebilir parçalar yer alıyor. Koleksiyonlar, sezonun en güçlü desenleri olan çizgiler ve puantiyelerin farklı yorumlarıyla çarpıcı bir stile dönüşüyor.

Yeni sezonda dört ana tema

Dört ana stil yaklaşımı etrafında şekillenen Trendyolmilla 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda, New City Essentials ürünleri güncellenmiş klasikler, konfor odaklı kesimler ve modern şehir stilini yansıtan sade ama güçlü parçaları buluşturuyor. Zamansız bir görünüme sahip New City Essentials koleksiyonu, sadeliğiyle çaba harcamadan şıklık sunuyor. 80's Contemporary stili, güçlü omuzlar, puantiyeler ve canlı çiçeklerle dikkat çekici bir profil çiziyor. Modern sahil modasını yansıtan Retro Riviera, kırmızı-mavi kontrastlar ve cesur çizgileriyle öne çıkıyor. Doğadan ilham alan Bucolic ürünler ise, romantik çiçekler, işlemeli nakışlar ve ekoseler feminen bir çizgi yaratıyor.

Erkeklere zahmetsiz bir şıklık

Trendyolmilla Man 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ise, modern şehir erkeğinin gardırobunu retro referanslar ve güncellenmiş klasikler ile yeniden tanımlıyor. Konfor odaklı kesimler ile dinamik güncel stilin bir araya geldiği koleksiyonda, doğal toprak tonları ve enerjik renk geçişleri, zahmetsiz bir şıklığın kapılarını aralıyor. Hem şehir hayatına hem de sahil modasına adapte olabilen rahat ve fonksiyonel formlar, yeni sezonda çarpıcı desenler ve sade çizgilerle erkek giyimine modern bir soluk getiriyor.

Bayramlardan doğum günlerine çocukların enerjik yazı

Çocuklar için yaz enerjisini ve oyun ruhunu koleksiyona dönüştüren Trendyolmilla Kids Summer; günlük kullanım ve mevsimin tüm keyifli anlarına eşlik eden rengarenk parçaları buluşturuyor. Çocuk koleksiyonunda rahat-şık alt üst takımlar, kolay kombinlenebilir setler ve ikili-üçlü paket ürünler yer alıyor. Koleksiyon bayramlar ve 23 Nisan için seçkiler, doğum günleri ile özel anlar için tasarlanan tütülü elbiseler, etekler ve büyük yakalı tasarımlarla tamamlanıyor. Kids Summer ürünlerinde erkek çocuklar için sportif-şık takımlar göze çarpıyor, koleksiyona yeni eklenen pre-teen grubu daha sade ve modern parçalarla koleksiyona farklı bir denge katıyor. Kız ve erkek çocuklar için tasarlanan plaj giyim ve mayo grubu Kids Summer dünyasını eğlenceli ve dinamik bir şekilde zenginleştiriyor. Trendyolmilla Kids ayrıca, yeni sezonda ilk kez popüler karakter lisanslı koleksiyonları çocuklarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Trendyolmilla Home yaz ruhunu evinize taşıyor

Trendyolmilla Home koleksiyonu zamansız tasarımları, doğal dokuları ve özenle düşünülmüş detaylarıyla yaşam alanlarınıza yaz ruhunu taşıyor. Yeni ürünlerle genişleyen seçkide, yumuşak dokular, zarif renkler ve özenli paketleme detaylar dekorasyonun ötesinde bir his sunuyor. Trendyolmilla Home'da Anneler Günü'ne özel hazırlanan koleksiyondaki parçalar ise, anlamlı bir hediye deneyimine dönüşüyor.