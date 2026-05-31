Travis Scott ve Kanye West ilk kez DJ kabininde birlikte!

Travis Scott, 31 Mayıs gecesi TemaCC organizasyonuyla Rixos Tersane Grand Factory’de gerçekleşecek “One Night Only in the Club” etkinliğinde İstanbul’u sallamaya hazırlanırken geceye damga vuracak sürpriz de netleşti.

Kanye West, Travis Scott’ın özel konuğu olarak DJ kabininde ona eşlik edecek. Daha önce konserlerde aynı sahneyi paylaşan ikili, müzik tarihinde ilk kez bir DJ kabininde birlikte yer alacak. Kanye West’in İstanbul’daki konserinden yalnızca bir gün sonra gerçekleşecek bu buluşma, dünya müzik gündeminin gözünü İstanbul’a çevirdi.