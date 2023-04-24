Toprak Okulları Şenliği, 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Bu yıl İstanbul Pendik Otto Doğa Park’ta 10.’su gerçekleşen etkinlikte Hababam Sınıfı Vokal Grubu şarkılarıyla çocukları eğlendirdi. Hababam Sınıfı’nın usta isimleri, unutulmaz şarkıların yanı sıra günümüz şarkılarıyla da bayram coşkusu yaşattı.

Ücretsiz gerçekleşen etkinliğe katılan tüm çocuklar unutulmaz bir eğlence yaşadı. Etkinliğe Pendik Sevgi Evleri’nde yaşamını sürdüren 200 çocuk ile Cerebral palsi ve spinafidi çocuklar da katıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği şenlikte, bayram sevinci yaşayan çocuklar, gün boyu şarkılarla dans etti, birbirinden eğlenceli oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi.

Toprak Okulları kurucularından Esin Tutgun; "Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da bulunan eğitim kurumlarının sınıf dışı eğitim ve aktivitelerini düzenliyoruz. 10 yıl boyunca ortalama 10.000’e yakın çocuk ve 50’ye yakın eğitim kurumu ile yüzlerce aktivite ve proje gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimler ve yurt dışı araştırmalarımızın sonuçları bizlere doğanın en güçlü ve en donanımlı öğretmen olduğunu gösterdi.” dedi.

Esin Tutgun ve Murat Öztürk'ün ‘Toprak ve Su’ temasıyla yola çıkarak çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurdukları Toprak Okulları, yine muhteşem bir törenle 23 Nisan etkinliği kapsamında çocuklara adeta bir bayram hediyesi verdi.

Etkinliğe katılan isimler arasında Pendik Kaymakamı Dr. Hülya KAYA, Pendik Belediye Başkanı Ahmet CİN, Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç KURT, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim ÇAM, Yedigün Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ÖZTÜRK, SİYAD Genel Başkanı Adnan ÇELİKER, Gazeteci Yaşar ŞENYÜZ ve Yaren Yatçılık Yönetim Kurulu’ndan Nail CİVELEK yer aldı.