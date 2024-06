Top Model Of Turkey 2024 yapıldı

3’cüsü düzenlenen “Top Model Of Turkey 2024” önceki akşam Sheraton otelde ünlü isimlerin ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu ünlü sunucu Şenol İpek ve Esin Yum üstlendi. Mehmet Ali Erbil, Demet Şener, Wilma Elles, Ece Gürsel, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Nilay Dorsa gibi ünlü isimlerin yanısıra başarılı program yapımcısı Timuçin Güner jüride yer aldı. İş, sanat, moda dünyasından alanında başarlı isimler de Top Model of Turkey derecelerini belirlemek üzere puan verdiler. Top Model Of Turkey 2024 finalistleri Bayanlarda 20 yaşında İrem Cannur Özgen, erkekler de 25 yaşındaki Mehmet Borneo birinci olurken, 17 Yaşındaki Mina Balım Bingül ve Celal Tuğberk Kuzey 2. liğe layık görüldü. Finalistlerden Gülben Güven ve Can Gündoğan da 3 oldular. Son üç finalisti açıklamak üzere sahneye davet edilen Miss Turkey 95 Birincisi Demet Şener “cok duygulandığını ve kendisinin de aynı heyecana ortak olduğunu söylerek tüm finalistleri cesaretlerinden dolayı kutladı ve benim de cocuklarım sizin yaşınızda umarım kariyerinizde sizi güzel şeyler bekliyor” dedi.

Wilma Elles, "Bu yarışma her sene daha da büyüyor. New York’tan geliyorum, bavulumla berbaber buraya geldim. Böyle yarışmalarda herkes güzel ama o anki enerjiniz o yansıması o zaman bu akşamın kraliçesi yada kralı oluyorsunuz” dedi. Hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz sorusuna Elles, "Annemin sağolmasını isterdim” dedi. 8 aylık bebeğini kucağına alan Wilma Elles, kızıyla keyifli dakikalar geçirdi.

Faik Öztürk eşi Safiye Soyman’la katıldığı gecede kameraların karşısına geçti. Öztürk’ün, ”Karnım aç” sözlerine Soyman, ”Bu adamı 24 yıldır doyuramadık” sözleriyle karşılık verdi. Bugün burada bir eksiklik var diyen Öztürk, ”Bu yarışma Top Model yarışması değil mi? Fatih Ürek eksik” deyip espri yaptı.

Ece Gürsel, ”Bizim gibi bu işin içerisinde olan insanların juri masasında olması önemli bir şey. Oturup model seçmek çok özel bir şey” dedi. Modellik mesleği böyle yarışmalarla ayakta tutuyor şeklinde konuştu.

Geceye sevgilisi Gülseven Ceylan ile katılan Mehmet Ali Erbel’e siz güzellerden iyi anlarsınız sorusuna, ”Onursal jüri başkanıyım, gerçi anlamam bayandan ama. Demet Şener anlar. Bende yıllardır bu piyasanın içerisindeyim, yıllardır rahmetli Erkan Özarman’ın yarışmalarını ben sundum, o yüzden tecrübeliyim” dedi. Sevgilisi Gülseven Ceylan’I diline dolayan Erbil, "Gülseven katılıyor bu akşam ben jüri başkanıyım diye. Torpil yaparım diye o katılacak. Abim de erkek katogorisinde. İlk üçe sokacağım onları” dedi. Son oynadığı sinema filmiyle alakalı konuşan Erbil,” 1,5 yıl hazırlığı süren bir iş oldu. Birkaç dile çevrilip farklı ülkelerde gösterime girecek” dedi. Filmle alakalı dolandırıcılık iddialarıyla alakalı,” Yok, inan bilmiyorum. Öyle bir şey olsaydı buraya kadar gelmezdi, film engellenirdi” dedi.

Demet Şener, ”Ben çok mutluyum, heyecanlıyım. Onları en iyi ben anlarım. Onların heyecanını umutlarını çok yakından hissediyorum” dedi. Ben böyle organizasyonlardan çok etkileniyorum diyen Şener, ”Gençlerin kurduğu hayaller çok güzel. Herkesin yolu açık olsun. Zor bir hayat, neyi seçerlerse seçsşnler kolay bir hayat değil” dedi. Çocuklara olan sevgisinden bahseden Demet Şener’e babalarıyla görüşüyor musunuz?" sorusuna “Çok nadir. Dönem, dönem karşı karşıya geliyoruz ama benim istediğim bir şey değildi” dedi. Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı olay hatırlatılması üzerine,” Anne çocuk arasındaki yaşanan şeylere bir başkasının yorum yapması hiçbir zaman doğru değil. Herkesin kendi dünyasında anne çocuk ilişkisi farklıdır. Kolay değil çocuk değil. Anladığım kadarıyla Deniz tek başına yetiştiriyor. Neler yaşandığı bilinmez. Bir anne olarak ne yaşandığını bilmeden yorum yapmak istemiyorum ama çok üzüldüm, çok etkilendim” dedi.