Together Food Hall’den Ramazan'a özel üç menü seçeneği

13 farklı markayı tek çatı altında toplayarak yeme-içme sektörüne yeni bir konsept kazandıran Together Food Hall, “11 ayın sultanı” ramazan boyunca sevdikleriyle bir masa etrafında toplanmak isteyenleri iftar menüleriyle ağırlıyor. Ramazan için hazırlanan üç menüyle, her misafirin isteğine uygun lezzetli bir iftar sofrası kurma şansı sunuyor. Modern mimarisi ve şık tasarımıyla Together, huzurlu iftar sofralarında sevdikleriyle bir araya gelmek isteyenleri bekliyor.

İsteyene hünkâr beğendi isteyene tavuk

Together Food Hall’ün iftar menülerinde çorba, salata ve ana yemek için her misafirin zevkine uygun alternatifler sunuluyor. Buna göre, ilk menü seçeneğinde ana yemek olarak hünkâr beğendi ve tereyağlı pirinç pilavının yanı sıra ezogelin çorbası, ara sıcak olarak süzme yoğurt yatağında etli yaprak sarması, Erzincan tulum peynirli çoban salatası ikram ediliyor. İkinci menüde Lübnan usulü mercimek çorbası, süzme yoğurt yatağında Antep usulü içli köfte, Erzincan tulum peynirli mevsim salatası ve ana yemek olarak da ızgara domates, biber, soğan ve tereyağlı pirinç pilavı ve sıcak lavaş eşliğinde kafta kebabı yer alıyor. Bir diğer alternatifte ise, Ege usulü tel şehriyeli tavuk suyu çorbası, süzme yoğurt yatağında Antep usulü içli köfte, gavurdağı salatasının yanı sıra ana yemek olarak tereyağlı pirinç pilavı, patates kızartması ve ızgara sebze eşliğinde ızgara köfte veya piliç pirzola sunuluyor.

Havuz şovu eşliğinde yemek keyfi

Üç menüde de hurma, pastırma, Ezine peyniri, Erzincan tulum peyniri, kaşar peyniri, bal, kaymak, kuru incir, kuru kayısı, domates, salatalık, siyah ve yeşil zeytinden oluşan İftar Tabağı yer alırken, tatlı olarak güllaç veya Hamsiköy sütlacı seçenekleri ve içecek olarak da demirhindi şerbeti, meşrubat ve demleme çay yer alıyor. Lübnan mutfağından burger’a, noodle’dan kruvasana 13 farklı markayı tek çatı altında toplayan Together’de, iftar menüleri dışında birçok alternatif lezzet bulmak da mümkün. Üstelik AVM’nin havuz katında hizmet veren Together’da iftar yemeğinizi, Watergarden’ın muhteşem havuz şovlarını izleyerek yiyebilirsiniz.

Adres: Watergarden Ataşehir AVM Havuz Katı

Telefon: 0216 208 45 10