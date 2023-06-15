Tivibu ezber bozan yeniliklerini tanıttı

Tivibu’nun önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen lansmanına iş, sanat ve spor dünyasından katılan isimler arasında Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman, Mert Vardar, Pelin Batu, Ali-Arın Saydam, Gizem Soysaldı, Elvir Baljic, Erman Özgür, Aslı İslamoğlu, Nilüfer Batur, Can Cansağlar, Rüya Büyüktetik vardı.

Düzenlenen gecenin sunuculuğunu Başak Koç ve Atakan Çelik yaparken, gecede Tivibu’nun dijital trendler ile uyumlu kullanıcı dostu yeni platformu ve yenilikçi teknolojileri tanıtıldı. Gecede; dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve Şimdi 90’lar konserleri katılımcılarla buluştu. Eda, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale ve Ferda Anıl Yarkın, unutulmaz şarkıları ile geceye renk kattı.

Gecede; eğlenceden doğaya, geziden yemeğe, sağlıktan modaya, yeni trendleri izleyicilerle buluşturacak yaşam kanalı Tivilife’ın yayın hayatına başladığı da duyuruldu.

Tivibu’nun yeni ara yüz ve Tivilife kanalı hakkında bilgi veren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak her alanda ilklere öncülük ederken, kullanıcı dostu yenilikçi özellikleri sunduğumuz Tivibu ile televizyon izleme alışkanlıklarını ve yayıncılık anlayışını değiştirmeye devam ediyoruz. Tivibu, yenilenen arayüzü ile TV izleme deneyimini bir üst seviyeye çıkarırken, platformu birbirinden değerli ve özel içeriklerimizle zenginleştirmeyi sürdürüyoruz. Bugün Tivibu’nun bu imkanlarını yeni kanalımız Tivilife’ın geniş içerik yelpazesiyle birlikte duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geziden yemeğe, sağlıktan modaya, doğadan spora, eğlenceden hobilere, girişimcilikten teknolojiye yeni trendleri izleyicilerimize sunacağız” dedi.

ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, “Bugün, Türk Telekom, ZTE ve Netaş iş birliği ile Türkiye'nin en büyük IPTV/OTT altyapı dönüşümlerinden birinin gerçekleştirildiğini duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu iş birliği ile Tivibu kullanıcıları, farklı bir televizyon izleme deneyiminin keyfini çıkaracaklar. Bu projenin, dünya çapındaki IPTV/OTT pazarındaki pek çok operatör ve iş ortağı için iyi bir referans kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.