The Stay Warehouse’daki özel davetle sanat ve gastronomi buluştu

Alaçatı’da yer alan The Stay Warehouse, iki önemli davete ev sahipliği yaptı. Galeri 77’nin “Yolculuk / Journey” isimli yeni sergisi The Stay Warehouse’da kapılarını açtı.

Yurt içi ve yurt dışından 12 sanatçının farklı üslup ve tekniklerle hayata geçirdiği eserlerden oluşan sergi, galerinin portföyü üzerine ekspresyonizm, sürrealizm, neo pop-art, deneysel sanat, soyut, fotorealist ve minimalist etkiler taşıyan geniş bir seçki sunuyor. Çeşitli hayat deneyimlerini ve bakış açılarını sanata projekte eden sergi 27 Ağustos tarihine kadar The Stay Warehouse’da görülebiliyor.

Dünyaca ünlü 2 Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya’nın partnerliğiyle İstanbul’un gastronomi hayatına yenilik katan ve Japon omakase deneyimi sunan Sankai by Nagaya ise Alaçatı’da özel bir tadım menüsü deneyimi sundu. Sankai by Nagaya, The Stay Warehouse'daki etkinliği için 2 Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya ve Chef de Cuisine’i Hiroko Shibata, Ege Denizi’nden çıkan balıkların kullanıldığı özel bir tadım menüsü tasarladı.

Davetliler Alaçatı’da The Stay Warehouse’ın yemyeşil bahçesinde bin yıllık zeytin ağaçlarının altındaki eşsiz bir ambiyansta bu özel deneyimi yaşadı ve sergiyi ziyaret etti.