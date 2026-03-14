Tenor Sedat Can Öztoprak'ın hayatı ve tüm başarıları kitap oldu

Türkiye'nin en önemli ödülleri arasında gösterilen ve alanında en iyi isimlerin buluştuğu 12.Gold Fame Prestige Awards Ödülleri, Hakan Taner Çapın ve Esin Yum'un sunumları ile görkemli büyük bir Törenle 28 Ocak 2026 tarihinde Double Tree Hilton Beyoğlu İstanbul'da gerçekleşti.

Basının da yoğun bir şekilde takip ettiği ve pek çok ünlü ismin ödüle layık görüldüğü görkemli gecede dünyaca ünlü Tenor Sedat Can Öztoprak "Türkiye'nin En Başarılı Opera Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. Sahnede ödülünü alan dünyaca ünlü Tenor, duygu ve düşüncelerini ise şu şekilde dile getirdi.

"Beni bu çok önemli ödüle, "Türkiye'nin En Başarılı Opera Sanatçısı" ödülüne layık gören tüm değerli isimlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül bir Türk Opera Sanatçısı için kesinlikle eşsiz bir gurur. Bugüne dek elde etmiş olduğum sayısız başarılara, dünyanın pek çok ülkesinde yıllardır sayısız kez layık görülmüş olduğum çok önemli uluslararası ödüllerime ve uluslararası arenadan layık görülmüş olduğum "Türkiye'yi En İyi Temsil Eden Sanatçı" ödülüme ilave, emeklerimin ve başarılarımın böylesine çok önemli bir ödülle daha taçlanmış olması kesinlikle en büyük gurur bir Türk Opera Sanatçısı için. Layık gören tüm değerli isimlere tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum."

Dünyaca ünlü Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak'ın layık görülmüş olduğu bu önemli ödül, kazanmış olduğu ve Türk Opera tarihinde de bir ilk olan 9.Uluslararası Yarışma Birinciliğinden sonra layık görülmüş olduğu ilk ödül olması bakımından da ayrıca önemli ve anlamlı.

TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI OPERA SANATÇISI: TENOR SEDAT CAN ÖZTOPRAK

Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak'ın hayatını ve tüm başarılarını konu alan, çok değerli Yazar Fatma Özger Bilgiç'in kaleme aldığı "Yürekte Kalan İzler" adlı Kitap, 7 Nisan 2026 Tarihinde İstanbul'da, Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonda gerçekleşecek olan tanıtım, imza töreni ve basın söyleşisinin ardından raflardaki yerini alacak ve tüm Türkiye'de satışa sunulacak. Aynı gün, tanıtım, imza töreni ve basın söyleşisinden hemen önce ise Tenor Sedat Can Öztoprak, Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonda unutulmaz bir resital konsere de imza atacak. Basının da yoğun bir şekilde takip edeceği bu unutulmaz tarihi gün, saat 13.30'da başlayacak.

Dünyaca ünlü Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak, ayrıca bu sene davet aldığı Viyana'da, Uluslararası Viyana Opera Festivali'nde, Bizet'in ünlü Operası Carmen'de Başrol Don Jose'yi, ve Mozart'ın ünlü Operası Sihirli Flüt'te de Başrol Tamino'yu yorumlayarak Sahnede olacak. Ayrıca bu sene yeniden İtalya'da da, davet aldığı Uluslararası Saluzzo Opera Festivali'nde, Mozart'ın ünlü Operası Don Giovanni'de Başrol Don Ottavio'yu yorumlayarak da yeniden sahnede olacak. Ve bu sene yeniden Berlin'de, davet aldığı Uluslararası Berlin Opera Festivali'nde, Puccini'nin ünlü Operası Gianni Schicchi'de de Başrol Rinuccio'yu yorumlayarak da yeniden Sahnede olacak olan dünyaca ünlü Tenor, duygularını şu sözlerle dile getirdi.

"Uluslararası Arenada, ve Dünyanın en önemli Opera Sanat şehirlerinde nice büyük eserlerde, nice büyük başrollere..."

Dünyaca Ünlü Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak, bugüne kadar elde ettiği sayısız uluslararası ödüllere, uluslararası yarışma birinciliklerine ve uluslararası arenadan layık görülmüş olduğu "Türkiye'yi En İyi Temsil Eden Sanatçı" ödülüne de ilave olarak Türkiye'de de en önemli ödül organizasyonları tarafından ve Türkiye'nin en önemli jüri üyelerinin oylamaları sonucu bugüne dek yıllardır sayısız kez layık görülmüş olduğu ve görülmeye de devam ettiği, "Yılın En Başarılı Opera Sanatçısı" , "Yılın En İyi Opera Sanatçısı" , "Yılın Uluslararası Başarı Gösteren En Başarılı Opera Sanatçısı", "Uluslararası En Başarılı Opera Sanatçısı", "Cumhuriyetin 100.Yılına Damga Vuran En Başarılı Opera Sanatçısı", "Yılın Star Opera Sanatçısı" , "En Başarılı Türk Opera Sanatçısı", "Opera Sanatına Yenilik Kazandıran En Başarılı Opera Sanatçısı", "Türk Operasına Damga Vuran En Başarılı Opera Sanatçısı", "Uluslararası En Başarılı Türk Tenor" , "Yılın Uluslararası Başarı Gösteren En İyi Opera Sanatçısı", "Uluslararası En Başarılı Türk Opera Sanatçısı" ve "Türkiye'nin En Başarılı Opera Sanatçısı" ödüllerine, bugüne dek defalarca kez layık görülerek, ve her seferinde de kendisi layık görülerek Türk Opera tarihinde bugüne dek görülmemiş düzeyde bir dominasyona imza atmış olup bir kez daha tarihe geçmiştir. Dünyaca ünlü Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak, ayrıca Türkiye Cumhuriyet tarihinin en çok ödül kazanmış Opera Sanatçısıdır.



SANATIN ZİRVESİNDEKİ İSİM: DEVRİM YARATAN TÜRK TENOR

Ülkemizi bugüne dek Opera Sanatı alanında yurtdışında ve yurtiçinde yıllardır en iyi şekilde temsil etmeye devam eden, Dünya Opera Tarihinde ve Türk Opera Tarihinde pek çok ilkler başararak hem Dünya Opera Tarihine hem de Türk Opera Tarihine muhteşem bir şekilde geçmiş olan, 100'ün üzerinde uluslararası ve ulusal ödülleriyle ve kazandığı sayısız uluslararası yarışma birincilikleriyle opera sanatını çok çok ileriye taşıyarak opera sanatında devrim yaratmış olan dünyanın hayran olduğu Opera Sanatçımız Türk Operasının zirvesindeki isim Tenor Sedat Can Öztoprak, çalışmalarına hem yurtiçinde hem de yurtdışında yoğun bir şekilde devam etmektedir.