Tekin Seyrekoğlu ağacı kestiği iddialarına açıklama yaptı

Seyrekoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Seyrekoğlu, Fatih Nuruosmaniye Caddesi'nde bulunan bir ağacı şirketinin görüntüsünü kapattığı için kestiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.



Tekin Seyrekoğlu, "Son günlerde şahsım ve şirketim hakkında çeşitli sosyal medya platformları, yazılı ve görselmedyada, Fatih Nuruosmaniye Caddesinde bulunan bir ağacın şirketimin görüntüsünü kapattığı için kestiğimi ileri süren haberler yer almaktadır. Bu iddianın yer aldığı haberler tamamen gerçek dışıdır. Hayatımın büyük bir bölümünü tüm canlıların yararı ve çevrenin korunması için çalışan ve sosyal yardım faaliyetlerinde görev alan bir insan olarak, çıkan haberler beni derinden üzmüştür. Hiçbir somut bilgi ve delile dayanmadan, şahsımı ve şirketimi hedef alan bu haberlerin bilinçli linç kampanyasına dönüştüğünü görmem sebebiyle açıklama yapma zarureti doğmuştur. Şu hususun bilinmesini isterim ki 62 yıldır aynı yerde işyeri bulunan birisi olarak 30 yıllık bir ağaçtan bu süre zarfında rahatsız olmadığım dikkate alındığında hakkımdaki iddiaların asılsızlığı ortadadır. Fatih Belediyesi’nden ağaçlandırma ve çevre düzenlenmesi yapılmasını talep ederek ve bu konuda belediyenin çalışmalarına destek verdim. 63 yıllık meslek hayatım boyunca sayısız insanın hayatına dokunmuş, tanıyan herkesin sevgi ve saygısına mazhar olmaktan onur duydum. 63 yılı tamamladığım meslek hayatımda işyerimin önünde bulunan kim tarafından kesildiği bilinmeyen, ağaç ile şahsımın irtibatlandırılmaya çalışılması en hafifi tabiriyle iftiradır. Hakkımda sosyal medyada asılsız haberleri yapan ve yayanlara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.