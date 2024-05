Tatil ve iş amaçlı yeni sahil tesisi DoubleTree by Hilton Malta açılıyor 

Konukların Malta'nın zengin tarihini ve doğal güzelliklerini keşfetmeleri için mükemmel bir konuma sahip olan DoubleTree by Hilton Malta, antik Mdina kentine, canlı Valletta'ya ve UNESCO listesindeki Megalitik Tapınaklara kolay erişim sağlıyor. DoubleTree by Hilton Malta otelinin arazisindeki Buġibba Antik Tapınağı konuklara Malta'nın Neolitik dönemine eşsiz bir bakış sunarken tesisin kalbinde adanın uzak geçmişiyle de bağ kuruyor.

Hilton Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly şunları söyledi: “DoubleTree by Hilton Malta'nın açılışı, markamızı Malta Adaları'na tanıtan Hilton için önemli bir kilometre taşı oldu. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Malta'da, ister dinlenmek, ister macera ya da iş için olsun, gezginlere adanın cazibesini deneyimlemeleri için yeni bir yol sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu otel, DoubleTree by Hilton'un bilinen sıcak ve misafirperver hizmetini Malta'nın eşsiz güzelliği ve zengin tarihi dokusuyla birleştirerek samimi deneyimler yaşatma kararlılığımızı somutlaştırıyor.”

DoubleTree by Hilton'un kıdemli başkan yardımcısı ve küresel başkanı Shawn McAteer ise şunları ekledi: “DoubleTree by Hilton'un sıcak karşılama ve lüks konfor geleneğini Malta'ya taşımaktan gurur duyuyoruz. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir markamız, iş ve tatil amaçlı seyahat edenlere çağdaş konaklama birimleri, benzersiz yemek deneyimleri ve her konaklamayı daha samimi ve unutulmaz kılan özenli bir hizmet sunmaya kendini adamıştır. Varış anından itibaren imzamız olan çikolata parçacıklı kurabiyemizi alan her misafir, kendilerini gerçekten evlerinde ve değerli hissedebilecekleri bir yer bulduklarını biliyor.”

Qawra sahil beldesinde yer alan DoubleTree by Hilton Malta, Akdeniz'in sıcaklığını ve canlılığını yansıtacak şekilde tasarlanmış ve zarif bir şekilde döşenmiş konuk odalarına ev sahipliği yapıyor. Birçok oda St Paul Körfezi'nin etkileyici manzaralarına ve özel balkonlara sahip. Oda tipleri arasında superior, deluxe ve bazıları çekyatlı olan aile odaları bulunuyor. Her oda düz ekran HDTV, çay/kahve yapma imkanı, saç kurutma makinesi ve ücretsiz Wi-Fi ile donatılmış bulunuyor.

Azure Restaurant and Terrace, en seçici damak zevkine hitap eden en taze açık büfe seçenekleriyle benzersiz bir dünya mutfağı sunuyor. Carvv Grill ve Enoteca, cesur ve çağdaş bir ambiyansta, taze yerel ve uluslararası et yemekleri, vejetaryen ve vegan dostu seçenekler ve kapsamlı bir şarap seçkisi sunarak benzersiz bir yemek deneyimi sağlıyor.

Rahat bir atmosfer arayan konuklara hizmet veren Juniper Lounge Bar, sabah kahveleri ve hafif atıştırmalıklarıyla çok yönlü bir alan sunarken, akşamları kokteyller sunan şık bir bara dönüşüyor. Konukların havuzdan çıkmadan servis alabileceği Limonata havuz bar, cennet gibi Yunan Adaları'na, Sicilya'nın pişirilmiş toprak karolarına ve canlı Amalfi limonlarına selam göndererek Akdeniz'e dair her şeyden ilham alıyor. Ombré Café Bistro ise konukların gevşemeleri ve lezzetli Akdeniz mutfağının en iyi örneklerini tatmaları için mükemmel bir ortam sunuyor.

Paul Körfezi'ne bakan bir güneşlenme alanı da dahil olmak üzere iki mevsimlik açık havuza sahip ana havuz alanı bir rahatlama vahası sunuyor. Isıtmalı havuz, kış sezonunda bile yüzmeyi tercih edenler için yıl boyunca hizmet veriyor. Otelin kapsamlı dinlence tesisleri arasında, iki sonsuzluk havuzu ve doğrudan plaj erişiminin yanı sıra Aziz Paul adalarının nefes kesici manzarasını sunan özel bir plaj kulübü (açılış 2025) de yer alıyor.

Myoka Spa'da (Haziran 2024'te açılacak) konuklar, kendilerini enerjik ve tazelenmiş hissetmelerini sağlayacak bütünsel deneyimlerle birlikte çeşitli egzotik ve canlandırıcı vücut bakımlarının keyfini çıkarabiliyorlar. Spa'da ayrıca su püskürten koltukları olan bir kapalı havuz, sauna, spa küveti ve dinlenme alanı bulunuyor.

DoubleTree by Hilton Malta, büyük etkinlikler ve düğünler için 971 metrekarelik bir balo salonu da dahil olmak üzere 2.000 metrekareden fazla toplantı alanıyla 800 kişiye kadar toplantı ve etkinlikler için önde gelen bir destinasyon olarak hizmet veriyor. Çok yönlü alan yelpazesinde ayrıca, tümü en son görsel-işitsel teknolojiyle donatılmış 16 toplantı odası ve bir oditoryum da bulunuyor.

Malta Uluslararası Havaalanı'na arabayla sadece 35 dakika mesafede elverişli bir konumda yer alan otel, otobüs terminaline de yürüme mesafesinde olup tüm önemli cazibe merkezlerine kolay erişim imkanı sunuyor.

DoubleTree by Hilton Malta, Hilton'un dünya standartlarındaki 23 otel markası için ödüllü misafir sadakat programı Hilton Honors'un bir parçası. Doğrudan tercih edilen Hilton kanalları üzerinden rezervasyon yapan Hilton Honors üyeleri, üyelerin konaklama rezervasyonu yapmak için neredeyse her türlü Puan ve para kombinasyonunu seçmelerine olanak tanıyan esnek bir ödeme seçeneği, özel bir üye indirimi ve ücretsiz standart Wi-Fi dahil olmak üzere anında avantajlara erişebiliyor. Üyeler ayrıca, yalnızca sektör lideri Hilton Honors mobil uygulaması aracılığıyla sunulan ve Hilton Honors üyelerinin check-in yapabildiği, odalarını seçebildiği ve Dijital Anahtar kullanarak odalarına erişebildiği popüler dijital araçlardan da yararlanıyor.

Rezervasyon ve daha fazla bilgi için DoubleTree by Hilton Malta adresi ziyaret edilebiliyor veya +356 2355 2355 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Hilton, DoubleTree by Hilton Malta'da konuklarını ağırlamanın yanı sıra St Julian's'ın merkezinde yer alan Hilton Malta da üst düzey konaklama ve hizmetler sunmaya devam ederek markanın adadaki varlığını daha da güçlendiriyor.