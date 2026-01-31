Tarkan gündeme oturdu

Kışın en soğuk günlerinde adeta tüm Türkiye’nin içini ısıtan Tarkan konserlerinde 7’nci gece geride kaldı.

Çok beklenen, biletleri çıktığı gibi dakikalar içinde tükenen ve yoğun istek üzerine toplamda 10 geceye uzatılarak son yılların en büyük müzik olayına dönüşen konser serisiyle Tarkan, her sahneye çıktığında milyonların kalbini tekrar tekrar fethediyor.

Herkesin hep bir ağızdan söylediği muhteşem repertuarı, ikonik dansları, sevenleriyle kucaklaştığı keyifli sohbeti ve bitmeyen enerjisiyle, megastar bugün bir kez daha sahnede devleşti.

Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında bu kez, Vuslat Doğan, Güler Sabancı, Mustafa Taviloğlu, Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu, Ali Sunal, Mert Fırat, İdil Fırat, Zeynep Bastık, Reynmen, Serkay Tütüncü Engincan Ural, Didem Balçın ve Afra Saraçoğlu gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de vardı.

MEGASTAR GÜNDEME OTURDU

Yüzlerce haber içeriği, binlerce paylaşım ve milyonlarca sosyal medya etkileşimiyle Tarkan konserlerinin etkisi sadece Volkswagen Arena sınırlarında kalmıyor. Şanslı kalabalığın saatler boyunca dinmeyen coşkusu, dijital platformlar aracılığıyla tüm ülkeye yayılıyor ve adeta gündemi belirliyor.

SAHNESİ BAŞ HARFİNDEN ESİNLE "T" FORMUNDA

Bu unutulmaz konser serisi yaklaşık 300 kişilik dev bir ekibin titiz prodüksiyonuyla, görsel bir şölene de dönüşüyor.

Megastar’ın baş harfini simgeleyen "T" formundaki özel sahne tasarımı, Tarkan’ın hayranlarıyla arasındaki mesafeyi de kaldırıyor.

Tüm konserlerinde sahnede adeta adım atmadık yer bırakmayan Megastar, bu gece de salonun her köşesindeki dinleyicisiyle göz göze gelerek samimi ve unutulmaz anlar yaşatıyor.

TARKAN HASRETİNİ BİTİREN KONSERLERE İKİ YENİ TARİH DAHA EKLENDİ!

Tarkan konserleri yoğun talep üzerine iki yeni tarih eklenerek sürüyor. Megastat, 31 Ocak’ın ardından 3 ve 4 Şubat’ta da sahnede olacak!

Projenin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan’a sahnede eşlik eden orkestra; elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ile Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz ve vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk’ten oluşuyor; organizasyon süreci ise Hitt Prodüksiyon tarafından yürütülüyor.