Tarık Mengüç: Roman müziğinin Michael Jackson'ı benim

YouTube Keyf TV’den Akademik yazar Sabiha Ünal, renkli kişiliği ve enerjik sahne performanslarıyla her daim gündemde olan ünlü sanatçı Tarık Mengüç ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Tarık Mengüç, samimi anlatımı ve içten tavrıyla Keyf TV izleyicilerine hem müzik hayatının perde arkasını hem de son projelerini anlattı. Sanat yaşamında yeni bir döneme adım attığını söyleyen Mengüç, “Her şarkımda insanlara neşe katmak, kalplerine dokunmak benim için en büyük mutluluk” dedi.

Röportaj sırasında şarkıcı Tarık Mengüç sunucu yazar Sabiha Ünal'ın sorularını yanıtlarken Roman müzğinin Michael Jackson olduğunu söyledi. Mengüç aile yaşamından sahne enerjisine, sosyal medyadaki paylaşımlarından yeni sürpriz projelerine kadar pek çok konuda içten açıklamalar yapan Mengüç, sevenlerine de özel mesajlar gönderdi. Keyf TV adına sorularını yönelten sunucu yazar Sabiha Ünal, Mengüç’ün doğal ve sıcak tavırlarıyla röportajı unutulmaz bir sohbete dönüştürdüğünü ifade etti.