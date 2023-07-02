Tan'dan flaş evlilik açıklaması

Ünlü şarkıcı Tan, evlilikle ilgili açıklama yaptı. Şarkıcı, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.

İşte röportajdan kesitler...



* Hayranlarından çok mesaj geldi sevgilin var mı merak ediyorlar?

Valla sevgilim yok, keşke olsa, arayıştayım...

* Arıyor musun?

Aslında sevgili değil eşimi arıyorum. Ama nasıl bir eşle çok iyi anlaşabiliriz bilmiyorum. Bir sanatçıyla yaşıyor olacak, nispeten daha makul bir yaşantım olmasına rağmen benim de günüm günümü tutmuyor. Sakin, üretken, günlerce müzik yaparak bilgisayar başında vakit geçirebilirken, bir anda iki hafta tembel ve umursamaz bir dönem yaşayabiliyorum. Çocuk gibi heyecanlarım oluyor. Zor bu sanatçılarla yaşamak...

* Fiziksel kriterler mi yoksa ruhsal kriterler mi öncelikli?

İkisini de arıyorum, dünya zaten ikisiyle var oluyor. Dengede olmamız, ikisini bir araya getirmemiz lazım. Hatta bir şey söyleyeceğim bu kısmı uzun tutalım mı biraz, bir liste yapalım (gülüyor).

* Hadi... Sarışın, esmer, kumral... Boy pos?

Tabii güzelliğine dikkat edecek, güzellikten kastım estetik değil ama ne giymesi, nasıl yemesi içmesi gerektiğini bilen, onlara dikkat eden bir eş olması lazım. Ben kahverengiyim, çocuğum sütlü kahve olsa, biraz rengi kırsak güzel olabilir ama vegan sütlü (gülüyor).

* Şarkılarında aşkı bu kadar gerçek anlatan adamın aşk tanımı ne?

İnsanın bazı şeyleri yapabilmesi için aklının pek başında olmaması gerekiyor öyle zamanlarda da âşık oluyorsun.