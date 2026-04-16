Talibim Var startı sürprizlerle geldi!

20 Nisan’da çekimlerine başlanacak olan Talibim Var adlı dijital dizinin oyuncu kadrosu, Taş Film’de gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Projenin ilk buluşması, sadece heyecanlı bir başlangıca değil, aynı zamanda özel bir kutlamaya da sahne oldu.



Okuma provası sırasında, yapımcı ve yönetmen İhsan Taş’ın doğum gününün kutlanmasıyla çifte mutluluk yaşandı. Pasta kesilen samimi anlar, projenin daha ilk gününden sıcak ve güçlü bir ekip ruhuna sahip olduğunu gözler önüne serdi. Asuman Dabak, Tolga Öz, Halil Ergün, İnci Pars Özgürgün, Tuna Arman, Vahdet Çakar, Metin Keçeci, Metin Yıldırım, Kadir Gültekin, Orçun Kaptan, Yaşar Şengül ve Kıvanç Terzioğlu’nun yer aldığı proje, renkli kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor.

Asuman Dabak, projeyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Daha ilk buluşmada bu enerjiyi hissetmek çok kıymetli. Samimi, eğlenceli ama bir o kadar da gerçek bir hikâye geliyor. Seyirci bu işi çok sevecek.” Dedi.

Usta oyuncu Halil Ergün ise: “Okuma provasındaki atmosfer bile işin kalitesini gösteriyor. İçtenliği olan her iş izleyiciye geçer. ‘Talibim Var’ da onlardan biri olacak” diyerek projeye olan inancını dile getirdi.