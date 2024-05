Tag Heuer Formula 1 Kith: Kültürü tanımlayan saatin yeniden doğuşu

Kendi alanlarının liderleri TAG Heuer ve Kith, kuruluşlarından itibaren kültüre büyük katkılarda bulundular. TAG Heuer, tarih boyunca en önemli motor sporları etkinlikleri ve yarışçılarına hassas cihaz mühendisliği ürünü zaman ölçerler temin etti. Kith ise ezber bozan yaklaşımıyla moda dünyasının sağlam bir kalesi haline geldi. Bugün bu ikili, 1986 yılında piyasaya sürülen orijinal TAG Heuer Formula 1 koleksiyonunu canlandırmak üzere yenilikçi bir iş birliğine girişiyor. Yeni koleksiyon, TAG Heuer’in öne çıkan modellerinden ilham alınarak belirlenmiş 10 cesur renk seçeneğiyle zenginleşiyor. Kith ile birlikte TAG Heuer, 80’lerin ikonik modelini tasarımcı Fieg’in esinlediği güçlü tasarım kodları ve dikkat çekici renkleri kullanarak yeniden tanıtıyor.



Değerli Tasarım



İlkler daima özeldir. Özellikle ilk aşklar! Ve dünya çapında birçok koleksiyoncuya göre TAG Heuer’in Series 1’i tam anlamıyla ilk aşktı. Koleksiyonerliğine duyulan tutkuyu, o başlattı. Tabii TAG Heuer ile Kith arasındaki iş birliğinin hikayesini de. Kith’in kurucusu Ronnie Fieg, kırmızı-siyah TAG Heuer Formula 1 ile çıktığı koleksiyonerlik yolculuğunda, zamanla prestijli vintage saatlerin tutkulu bir koleksiyoncusuna dönüştü. Birçok kişi için bu aşk, 1986 yılında lanse edilmiş orijinal TAG Heuer Formula 1 (TAG Heuer adını taşıyan ilk saat) ile alevlendi. Model, çağın ötesindeki tasarımı ve canlı renkleriyle pek çok koleksiyoncunun ilk İsviçreli saati oldu. Hayranları, 40 yıl sonra hala “moda” kalmayı başarıp dünyanın en popüler vintage saatleri arasına giren parçayı yeniden alabilmek amacıyla ikinci el satış sitelerine akın ediyorlar.

Koleksiyoncuları bu denli etkilemesinin sebebi ise bir neslin zevki ve özgünlüğünü bir zaman ölçerle ifade etmesine imkan tanıyan ilk saat olması. İlk yüksek kalite kompozit kuvars saat ünvanını da elinde bulunduran TAG Heuer Formula 1, gösterdiği her saniyede koleksiyonerleri saat dünyasının içine daha fazla çekti ve tıpkı 1986’da orijinalinin yaptığı gibi, şimdi en yeni versiyonu da TAG Heuer’in kültürel etki bakımından inkar edilemez pozisyonunu bir kez daha gösteriyor. Yeni TAG Heuer Formula 1 | Kith; renkleri, partnerliğe ilişkin detayları ve 35 milimetrelik boyutuyla modern zamanlar için güncellenirken, bir yandan da döneminin nostaljisini uyandırıyor.



TAG Heuer CEO'su Julien Tornare, saatle ilgili görüşlerini şöyle paylaşıyor: “Orijinal TAG Heuer Formula 1’ın yeniden doğuşu, koleksiyonerler tarafından senelerdir hevesle beklenen bir andı. O kişilerden biri de, birçokları gibi gençliğinde ilk aldığı saatin TAG Heuer Formula 1 olduğunu söyleyen Ronnie Fieg’di. Söz konusu, TAG Heuer adını taşıyan ilk saat yani TAG Heuer tarihinin en anlamlı parçalarından. Bir koleksiyoner kuşağına, kültür ve motor sporlarını kesiştiren yüksek kalite saatler üretme taahhüdümüzü tanıttı.”



Efsanevi Model Yeniden Doğuyor



TAG Heuer Formula 1 | Kith; orijinal özelliklerini korurken, materyalleri geliştirilmiş bir şekilde 2024’e taşınıyor. Başta, yenilenme sürecinde saatin orijinal ruhunu korunması konusu oldukça kritikti. Kasanın orijinal tedarikçisine ulaşıldı ve 1986’da parçaların yapımında kullanılan kalıptan tekrar yararlanıldı. Böylece, saatin kimliğinin yıllar önce koleksiyonerlerin aşık olduğu parçayla ayrılamaz bir bütün olduğu ispatlandı.



TAG Heuer Formula 1 | Kith’in yeni hikayesi, bu klasik modelde zarif dokunuşlar aracılığıyla anlatılıyor. Orijinal saat plastik kristal içerirken, güncellenmiş modelde safir görülüyor. Plastik kayış da yerini kauçuğa bırakıyor.



Kith’in kurucusu Fieg, saatin güçlü bir moda figürü pozisyonunu yeniden inşa edecek birçok detaya katkıda bulundu. TAG Heuer ve Kith, çarpıcı ve egzotik renk eşleştirmelerini birlikte seçtiler.



TAG Heuer ve Kith ortaklığı sayesinde, TAG Heuer’in görkemli tarihinde bir ilk daha yaşandı ve İsviçreli lüks saat üreticisi ile partneri logolarını birleştiriyor. TAG Heuer Formula 1 | Kith; kadran, kauçuk kayış ve kasanın arkasında, Heuer’in ikonik sembolünün Kith ile Heuer’i yan yana getiren bir versiyonunu sergiliyor. Kadranda aynı zamanda, Kith’in Fieg’in yakın çevresine bir övgü niteliği taşıyan mottosu “Just Us” da yazıyor.



Kith’in kurucusu Ronnie Fieg, “TAG Heuer’in Formula 1 Series 1’ının yeniden hayata geçirilmesinin bir parçası olmaktan onur duydum,” diyor ve ekliyor: “Kırmızı ve siyah TAG Heuer Formula 1 Series 1 benim ilk saatimdi, şimdi Kith’te hüküm süren benzersiz tarzımı ifade etmeme fırsat verdi.”



Orijinal Formula 1 koleksiyonu, TAG Heuer’in başarısı ve uzun ömrünün temelinde yatıyor. Üretilen üç milyondan fazla parça, on yıllar boyunca hem erkekler hem de kadınlar tarafından büyük beğeni topladı. Yeni ortaklık da saatin bu kadar eğlenceli ve trend belirleyici bir aksesuara dönüşmesini sağlayan olağanüstü çeşitliliğini koruyor.

Toplamda, paslanmaz çelik veya kauçuk bilezikli versiyonları ile sunulan 10 yeni saat mevcut. İçlerinden yedi tanesi Kith’e özel; her biri dünya genelindeki bir Kith mağazasına ithaf ediliyor ve capcanlı bir renk skalasını oluşturuyor: spor-araba kırmızısı, siyah ve sarı, yeşil, sarı, 80’lerde Japon F1 pilotu Ukyo Katayama iş birliği ile üretilmiş nadide bir versiyona gönderme yapan kırmızı, krem ve mat siyah. Her versiyon, 250 adetle sınırlanıyor. Kith’in özel modelleri arasında, mavi ve yeşil bezelli çelik bilezikli iki saat de vardır. İkisi de 350 parçayla limitli.



TAG Heuer, 825’er adet ile sınırlı iki özel modelini de saat tutkunlarına takdim ediyor: Her biri canlı mavi ve yeşil bezel ile kayış, siyah PVD kasa ve siyah kadrana sahip. 3 Mayıs’ta sadece Miami’deki mağazada lanse edilecek ilk serinin global lansmanı ise 6 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.



Gelelim koleksiyonun en öne çıkanına… TAG Heuer ve Kith arasında paylaşılan, 1350 adet üretilmiş model. Klasik siyah bezeli ve kırmızı vurguları ile kalıcı ve sugötürmez bir kombinasyon sunan saat, 1986 yapımı modelin patine edilmiş versiyonlarına benzer biçiminde, uçuk sarı kadran ve çelik bilezikle taçlandırılıyor. Sonuç: modern özellikler ile vintage estetiğinin cazibesinin muhteşem bir karması.



TAG Heuer Formula 1 | Kith; renk birlikteliklerinden küçük ayrıntılarına kadar, Series 1’ı tanımlayan tüm elementleriyle orijinaline sadık kalıyor. Değişmez özellikleri arasında; orijinal saat ibresi formu, saat 12 göstergesinde yer alan nokta ve üçgen, kalkanlar ve noktalar arasında her çeyrek saat diliminde değişen indeksler ve kadrana hoş bir dokunuş katan kontrast dakika işaretleri bulunuyor.



Her TAG Heuer Formula 1 | Kith; yeniden doğmuş saatin premium konumlandırmasını vurgulayıp, renkli tasarımını çağrıştıran lüks bir kutuda sunuluyor. Koleksiyona dair en çarpıcı sunum ise sınırlı sayıda üretilmiş 10 saatin yerleştirildiği özel kutu. TAG Heuer, orijinal TAG Heuer Formula 1 ile sayısız koleksiyoncunun saatlerle aşk yaşamasını sağladı. Şimdi, bu son derece şık ve ayrıcalıklı modellerle tekrar aşka düşme zamanı!