Süleyman Orakçıoğlu, hemşerisi Hakan Tosun’u yalnız bırakmadı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, Elazığlı hemşerisi ve dostu şarkıcı Hakan Tosun’un yeni şarkısı Dur Gitme'nin tanıtımına katıldı.

Ortaköy Konyalı Ferdi Usta’da gerçekleşen tanıtımda Süleyman Orakçıoğlu ve Hakan Tosun bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken çok sayıda seçkin sima lansmanda yer aldı.