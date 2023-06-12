Sportif babalara hediye seçenekleri Lumberjack’te

Trend renklerin ve farklı materyallerin bir arada kullanıldığı iddialı tasarımlarıyla dikkat çeken Lumberjack koleksiyonu, Babalar Günü hediye seçenekleri arasında başrolde yer alıyor.

Yaz mevsiminde rahatlıkla tercih edilebilecek spor ve casual modeller; siyah, beyaz, gri ve taba renkleriyle koleksiyonda ön plana çıkıyor. Renkli bağcıklar ve şerit detaylar ile farklılaşan tasarımlar deri ve süet seçenekleriyle dikkat çekiyor. Keten gömlekler, renkli tişörtler ve jean pantolonlarla kombinlendiğinde şık bir görüntü oluşturan ayakkabılar, yaz enerjisini babaların adımlarına taşıyor. Lumberjack’in aksesuar koleksiyonunda yer alan cüzdan ve kemer seçenekleri kullanışlı yapılarıyla Babalar Günü için harika bir hediye seçeneği oluyor.