Sportif babalara hediye seçenekleri Lumberjack’te

Hayatın her alanında duruşlarıyla dikkat toplayan babalar, Lumberjack’in yeni sezon koleksiyonunda yer alan; sneaker, kemer ve cüzdan modelleriyle tarzlarını tamamlıyor. Babalar Günü için hediye arayışında olanlar ise Lumberjack’in birçok model seçeneğiyle aradığını buluyor.

Trend renklerin ve farklı materyallerin bir arada kullanıldığı iddialı tasarımlarıyla dikkat çeken Lumberjack koleksiyonu, Babalar Günü hediye seçenekleri arasında başrolde yer alıyor.

 

Yaz mevsiminde rahatlıkla tercih edilebilecek spor ve casual modeller; siyah, beyaz, gri ve taba renkleriyle koleksiyonda ön plana çıkıyor.  Renkli bağcıklar ve şerit detaylar ile farklılaşan tasarımlar deri ve süet seçenekleriyle dikkat çekiyor. Keten gömlekler, renkli tişörtler ve jean pantolonlarla kombinlendiğinde şık bir görüntü oluşturan ayakkabılar, yaz enerjisini babaların adımlarına taşıyor. Lumberjack’in aksesuar koleksiyonunda yer alan cüzdan ve kemer seçenekleri kullanışlı yapılarıyla Babalar Günü için harika bir hediye seçeneği oluyor.

 

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