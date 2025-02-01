Sosyeteyi şok eden ölüm

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden 68 yaşındaki iş insanı Mehmet Dereli hayatını kaybetti. Dereli’nin vefat haberini, Bettina Hakko duyurdu. Hakko “Sevgili Mehmetimizi kaybettiğimiz için derinden üzüldüm. Hepimiz tarafından derinden özlenecek” sözleri ile üzüntüsünü dile getirdi.

Mehmet Dereli’nin geçtiğimiz eylül ayında Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Başkan Ali Koç’un en yakın dostlarından biri olan Dereli daha önce karaciğer nakli olmuştu.

MEHMET DERELİ KİMDİR?

Mehmet Dereli, 2021 yılından beri Ali Koç’un oluşturduğu yönetim kurulu listesinde yer alıyor. Daha önce magazinsel haberlerle gündeme gelen 1957 İstanbul doğumlu iş insanı, sanayici bir ailenin çocuğu. İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul Işık Lisesi'nde tamamlayan, lise eğitiminden sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya giden Dereli, Türkiye'ye dönüş yaptı.

Esra Özkan'la dünya evine giren Dereli’nin bu evlilikten Emir adında bir oğlu oldu. Esra Özkan'dan sonra Şebnem Dinçgör'le evlenen Dereli, 2003 yılında bir kez daha baba oldu.

İstanbul merkezli "İstanbul Motor Piston" şirketinin ortaklarından olduğu bilinen Dereli, 2016 yılında karaciğer nakli de olmuştu. İş insanı, Brezilyalı model Elaine Fonseca ile sevgili olduğuna yönelik haberlerle de gündeme gelmişti. Dereli'linin genç modelden Olivia isminde bir çocuğu daha bulunuyor.