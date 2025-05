Sosyal medyada CZN Burak ve Aysu Baçeoğlu konuşuluyor

Podyumların efsane ismi Aysu Baçeoğlu, yıllar önce seslendirdiği 10 Numara şarkısıyla yeniden gündemde! Şarkı adeta patlama etkisi yarattı; milyonlara ulaşırken, birçok ünlü isim tarafından da paylaşıldı. Ancak sosyal medyanın en çok konuşulan anı, CZN Burak’ın bir buzağı ve koyunlarla çektiği eğlenceli video oldu.



Aysu Baçeoğlu’nun sakat doğan bir buzağıyı sahiplenmesi büyük takdir toplarken, CZN Burak’ın çektiği videoya gelen “Aysu sahipleniyor, Burak kebap yapıyor!” yorumları kullanıcıları kahkahaya boğdu.

CZN Burak’a olan sevgisini dile getiren Baçeoğlu, "Onu çok seviyorum, şarkıyı üç kez paylaştı. Yaptığı işi, enerjisini ve insanlara olan yaklaşımını takdir ediyorum. Beni can evimden vurdu. Doğanın bir kanunu var. Her ne kadar hayvanları çok sevsem de vücudumuz et yemeyi istiyor. CZN Burak da işinin gereğini yapıyor" dedi.



Sakat doğan bir buzağıyı sahiplendiğini de paylaşan Aysu, “Ayakları ters doğmuştu ama sonuna kadar bakacağım. Tüyü dökülene kadar inşallah benimle olur” dedi ve ekledi: "Şu anda 6 köpeği, 7 kedisi, bir atı ve bir buzağısı olduğunu söyleyen Baçeoğlu, “Rabbim inşallah bana bir çiftlik nasip eder” diyerek hayalini paylaştı.

10 Numara" Düğünlerde, Marşlarda, Her Yerde!

Baçeoğlu, geri dönüşüyle ilgili şu sözleri söyledi:

“Z kuşağının enerjisi bana geçti. Zaten enerjiktim, şimdi daha da enerjik oldum! Mütevazı olamayacağım; 11 yıl önce iyi bir iş yapmışız. Herkes kalbinin ekmeğini yer, ben de hem kalbimin hem yaptığım işin karşılığını alıyorum. Şükürler olsun, inşallah hep böyle devam eder.”

10 Numara'nın Galatasaray marşlarında, İran ve Azerbaycan’daki düğünlerde çalındığını söyleyen Aysu, parçanın Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında da yer alacağını müjdeledi.