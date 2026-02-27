Soner Sarıkabadayı Türkiye turnesinde devam ediyor

Soner Sarıkabadayı Türkiye turnesinde devam ediyor

Soner Sarıkabadayı, Türkiye turnesine tüm hızıyla devam ediyor. Şehir şehir gezen başarılı sanatçı, sahnesinde binlerce hayranıyla buluşuyor.

 

Her konserde salonu dolduran sevenleri, Sarıkabadayı’nın hit şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ediyor. Duygusal anların da coşkunun da eksik olmadığı gecelerde, sanatçı sahnedeki enerjisi ve güçlü repertuvarıyla unutulmaz performanslara imza atıyor.


Türkiye turnesi boyunca müzikseverlerle buluşmaya devam eden Soner Sarıkabadayı, konser maratonunu yeni şehirlerle sürdürecek.

Turne kapsamında:
6 Mart – Şanlıurfa
Urfa City AVM

14 Mart – Balıkesir
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi

27 Mart – Kahramanmaraş
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi

