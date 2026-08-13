Somer Sivrioğlu ilgiden Nişantaşı'nda yürüyemedi

Şef Somer Sivrioğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şef, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sivrioğlu, etrafını saran sevenleriyle hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de sohbet etti.

Şefin etrafını bir anda onlarca kişi sarması ise dikkat çekti. Oğlu Deniz'le alışverişe çıkan Sivrioğlu, "15 güne dönecek. Baba oğul günü yaptık, kebap yedik" dedi. Deniz Sivrioğlu, "Türkçe dersi alıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" diye konuştu.



Oğlunun Sydney Üniversitesi'nde okuduğunu belirten Sivrioğlu, "İşletme, pazarlama ve felsefe üzerine üniversite son sınıfta... Restorana da yardım ediyor. Oğlumla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



Sydney'de yeni mekan açacağını belirten şef, "Kebap üzerine ağırlık çalışıyoruz. Yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak önemli... Kebap büyük güç, yapabilirsek mutlu olurum" açıklamasını yaptı.