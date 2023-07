Six Senses ile doğa farkındalığı adına bir adım atın: Climate Warrior Programı

Six Senses Kaplankaya, misafirlerini Ege Rüyasını yeniden paylaşmaya davet etmesinin yanı sıra doğa ve iklim farkındalığı yaratacak yeni programlarını da yeni sezonunda sunmaya devam ediyor.

Six Senses Kaplankaya’da çocuklar için hem otel binası içerisinde hem de küçük kumsal koyunda bulunan iki ayrı çocuk kulübü “Grow With Six Senses” doğa ile bütünleşen çocukların artması amacıyla özel iki günlük bir farkındalık programı daha başlattı.

Six Senses’ın bir pilot programı olan Climate Warrior Programı (İklim Savaşçısı), Six Senses Kaplankaya’da “Grow With Six Senses” bünyesinde 6-14 yaş grubu çocuklar için başladı.

Six Senses Climate Warrior Programı, çocukların iklim değişikliği ve insanlar ile çevre arasındaki bağlantı hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor. Programın sonunda katılımcı çocuklara isimleri ile kişiselleştirilmiş bir katılım sertifikası veriliyor.

Çocukların eğlenirken çevreleri ve toplumları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaları adına onlara ilham vermek ve onları güçlendirmek için 2 güne bölünmüş 3 etaptan oluşan Six Senses Climate Warrior Programı, 22 Nisan 2022 Dünya Günü’nde başarılı bir şekilde başlatılmasının ardından, son Grow With Six Senses çocuk programı dünyanın dört bir yanındaki tesislerinde de kendine yer edinmeyi başardı.

2023 sezonunda Climate Warrior programının bir parçası olarak hazırladıkları aktivite ve oyunları misafirlerine tanıtmaktan mutluluk duyan Six Senses Kaplankaya, misyonlarının küçük konuklara ilham verebilmek olduğunu ve bunun dünyayı daha iyi bir hale getirebileceğine gerçekten inandıklarını belirtiyor. Program boyunca tamamlandıkça işaretlenen bölümlerin ve faaliyetlerin kontrol listesini içeren Climate Warrior Programı sonunda çocukların bu aktivitelerde yer aldıkça adeta birer iklim savaşçıları haline gelmeleri hedefleniyor.

Aktiviteler arasında iklim değişikliği hakkında sohbetler, sabah yürüyüşleri ve sahil temizliğine; atık ayrıştırma oyunundan, organik bahçe ziyareti ve Earthlab turu’na kadar birçok keyifli ve çocukların çevreye duyarlılığını geliştirecek aktivite bulunuyor. Klimayı 2 santigrat derece arttırma, tohum topu yapma ve sebze toplama, kendi sağlıklı smoothielerini yapma, Akdeniz fokları hakkında bilgilendirme, arabasız 1 gün geçirme gibi Climate Warrior Programı kapsamında çocuklara farkındalık katacak faaliyetler bulunuyor.

Climate Warriors Program’ının esas amacı iklim değişikliğine karşı farklı çözümler sunup çözümlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki etkisini göstermek ve böylece çocukların aktiviteler yoluyla öğrenebilmesini ve iklim değişikliğinin önemini anlamasını sağlamak.

İki günlük yolculuğun sonunda çocukların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bir mektup yazmaları ve İklim Değişikliği programının bir parçası olmak adına Six Senses Kaplankaya ile birlikte yaptıkları faaliyetlerden bahsetmeleri planlanıyor.

Six Senses Kaplankaya yenilenmek ve kendisiyle yeniden bütünleşmek isteyen misafirlerini çocukları ile birlikte Ege rüyasını birlikte yaşamaya davet ediyor.

Erken rezervasyon için e-posta ile reservations-kaplankaya@sixsenses.com adresinden veya 0 (252) 511 00 30 numaralı telefondan bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak mümkün.

Daha fazla bilgi için www.sixsenses.com/resorts/kaplankaya/destination adresini ziyaret edebilirsiniz.