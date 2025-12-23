Sinan Sicimoğlu Hollywood sahnesinde

Türk oyuncu Sinan Sicimoğlu, Hollywood’un efsanevi ismi Kevin Costner’ın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği “Kevin Costner Presents: The First Christmas” adlı uluslararası yapımda başrollerden biri olarak yer aldı.

Başarılı oyuncu, dünya çapında izleyiciyle buluşan projede ‘Pantera’ karakterine hayat verdi.



Başarılı oyuncu Sinan Sicimoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve Hollywood’a adım attı. Sicimoğlu, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Kevin Costner’ın hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlendiği “Kevin Costner Presents: The First Christmas” adlı uluslararası yapımda başrollerden biri olarak kamera karşısına geçti.



GERİLİMİN MERKEZİNDEKİ KARAKTER

Dünya çapında izleyiciyle buluşan projede ‘Pantera’ karakterine hayat veren Sinan Sicimoğlu, hikâyenin sert, karanlık ve dramatik yüzünü temsil eden en güçlü figürlerden biri olarak öne çıkıyor. Klasik bir Noel anlatısından uzak olan yapım, dönemin politik baskısını ve insani çatışmalarını gerçekçi bir dille ele alırken, Pantera karakteri bu gerilimin merkezinde yer alıyor.

EKONOMİDEN OYUNCULUĞA: RİSK ALDI, KAZANDI

Kevin Costner gibi dev bir Hollywood ikonunun adını taşıyan projede başrol seviyesinde yer alarak büyük ölçekli yabancı yapımlarda ana karakter canlandırabilecek ender oyunculardan biri olduğunu gösteren Sinan Sicimoğlu, uluslararası kökleri ve çok kültürlü geçmişiyle de dikkat çeken bir isim.

Oyuncunun annesi İrlandalı, babası Türk. Üniversite eğitimini Amerika’da Drexel Üniversitesi’nde ekonomi alanında tamamlayan Sicimoğlu, 30 yaşında radikal ve riskli bir karar alarak çocukluk hayalini gerçekleştirmek için oyunculuğa yöneldi.

CHARLIE COX İLE OYNADI

Dünyanın en prestijli kurumlarından NYU Lee Strasberg Theatre & Film Institute’ta eğitim alan Sinan Sicimoğlu, profesyonel oyunculuk kariyerine “Yeni Hayat” dizisiyle başladı, ardından “Gizli Saklı” ve “Maviye Sürgün” projelerinde rol aldı. “Eşref Rüya” dizisinde hayat verdiği ‘Arif’ karakteriyle dikkat çeken Sicimoğlu, Türkiye’deki projelerin ardından uluslararası alana açıldı ve 2022’den itibaren kariyerini bilinçli şekilde yabancı yapımlar üzerine inşa etmeye başladı. Bu dönemde dünyaca ünlü oyuncu Charlie Cox (Daredevil) ile “Kin” dizisinde kamera karşısına geçti.



IDRIS ELBA’NIN DİZİSİNDE

Sinan Sicimoğlu şimdilerde uluslararası yolculuğunu daha da ileri taşıyor ve ünlü yıldız Idris Elba’nın başrolünde yer aldığı “Hijack” dizisinin ikinci sezonunda ‘Nihat Kaya’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 14 Ocak 2026 tarihinde yayınlanacak yapım şimdiden merakla bekleniyor.



ÇATLI FİLMİ İÇİN ERMENİCE ÖĞRENDİ

Türkiye’deki oyunculuk çalışmalarına da devam eden Sinan Sicimoğlu şu sıralar çekimleri süren ve Abdullah Çatlı’nın hayatının kritik bir dönemini konu alan “Çatlı” filminde Ermeni bir karakteri canlandırıyor. Rolü için Ermenice dersleri alan ve karakteri özgün diliyle oynayan oyuncu, farklı dillerde ve kültürlerde karakter yaratma konusundaki cesur yaklaşımını bu projeyle de sürdürüyor.



SINIRLARI AŞAN BİR KARİYER

Kevin Costner, Idris Elba ve Charlie Cox gibi dünya çapında isimlerle aynı projelerde yer alan Sinan Sicimoğlu, oyunculuk tutkusu uğruna gösterdiği çabanın karşılığını uluslararası görünürlük ve güçlü rollerle alıyor. Oyuncu, kariyerini sınırların ötesine taşıyan sayılı Türk oyuncular arasında yer alarak, Hollywood yolculuğunu istikrarlı adımlarla sürdürüyor.