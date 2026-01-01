Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a saygı duruşu!

Başarılı müzisyen Sinan Güleryüz ile ekranların sevilen oyuncularından Özge Özder, birlikte imza attıkları yeni düetleri “Duymadın Feryadımı” ile müzikseverlere yılın ilk hediyesini sunuyor.

Daha önce milyonlara ulaşan “Senle Ben” gibi güçlü ve duygusal çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan ikili, bu yeni şarkıyla repertuarlarına bir duygu yüklü eser daha ekliyor.



Canlı performanslarıyla dinleyicinin kalbine dokunmayı başaran Sinan Güleryüz ve Özge Özder, şarkının ortaya çıkış sürecine dair şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Volkan ağabeyi sahnede kaybetmek bizi derinden yaraladı. Karadeniz ezgileri taşıyan bu şarkıyı duyar duymaz onun anısına seslendirmek istedik. Şarkı kalbimize dokundu, klibiyle birlikte bizim için çok kıymetli ve unutulmaz bir anıya dönüştü. Dinleyicinin de yüreğinde özel bir yer edineceğine inanıyoruz.”

Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan “Duymadın Feryadımı”, aşkın, hasretin ve dile getirilemeyen duyguların içten bir anlatımı olarak öne çıkıyor. Söz ve müziği Burak Demir imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Taner Çalık tarafından yapıldı. Karadeniz ezgileriyle harmanlanan eser, feryadını duyuramayan bir aşığın iç sesini güçlü sözlerle müzikseverlere aktarıyor.



KLİBİN YÖNETMENLİĞİNİ ÖZGE ÖZDER ÜSTLENDİ!

Şarkının klip yönetmenliğini ise Özge Özder üstleniyor. Karadeniz’in büyüleyici doğasında çekilen klipte, bölgenin koyu yeşil manzaraları ve Karadeniz evleri şarkının duygusal atmosferini pekiştiriyor. Klipte Sinan Güleryüz ve Özge Özder’in kızları Luna Güleryüz ile birlikte kamera karşısına geçmesi ise projeye samimi ve sıcak bir duygu katıyor.



Müzikal ve görsel anlatımıyla derin izler bırakmayı hedefleyen “Duymadın Feryadımı”, duyulamayan sözlerin ve içte kalan duyguların şarkısı olarak dinleyicinin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.

“Duymadın Feryadımı”, 1 Ocak itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında.