Sinan Akçıl viral oldu!

Sinan Akçıl, Can Bozoklar’ın kurduğu dijital platform 23 Digital’de kendi yazdığı şarkılardan oluşan bir listeyi 1’den 10’a kadar puanladı. Ünlü söz yazarı ve bestecinin yaptığı sıralama kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Söz ve bestesini yazdığı fakat başka şarkıcıların seslendirdiği hit şarkılarını sıralayan Akçıl'ın videosu kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları birçok başarılı hit'e imza atan Akçıl'a oldukça şaşırırken bazıları ise destek yorumlarında bulundu. Açık sözlü yorumlarıyla dikkat çeken Akçıl, bazı şarkılara övgüler yağdırırken bazıları için oldukça net ifadeler kullandı. Listenin en çok konuşulanı ise ilk ve son sırada eski aşkı Hadise’nin seslendirdiği şarkıların yer alması oldu.

Akçıl, Hadise’nin Evlenmeliyiz şarkısını “Hiç sevmiyorum” diyerek 10. sıraya koyarken, yıllar önce yazdığı Düm Tek Tek için ise şu ifadeleri kullandı: “Ülkemi temsil ettiği için çok güzel oldu. O şarkıyı İngilizce yazdım ve aklımda Türk bayrağı vardı.”