Simge Sağın yaşamak istediği yeri açıkladı

Konserden konsere koşan Simge Sağın, dün akşam Çeşme Hayal Kahvesi’nde sahneye çıktı. Şarkıcı, ileride çok sevdiği Çeşme’de yaşamak istediğini söyledi…

Listeleri ele geçiren ‘Aşkın Olayım’, son hitleri ‘Harcandıkça’ ve ‘Çapkınca’ ile sevenlerine vaat ettiği “Simge Yazı”nı yaşatan Simge Sağın, konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

 

Şarkıcı, dün akşam Çeşme hayal Kahvesi’nde biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi.

 

Popüler şarkılarını seslendiren Simge Sağın, Çeşme’ye olan aşkını da dile getirdi. “Çeşme’yi o kadar seviyorum ki ileride yazları burada yaşamayı çok istiyorum” deyince alkış koptu. Simge’yi izlemeye gelenler arasında “Ali Cabbar” şarkısıyla olay yaratan Emir Can İğrek de vardı. Simge sahneye davet ettiği İğrek ile ‘Aşkın Olayım’ şarkısında düet yaptı.

 

Simge Sağın, 30 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

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Simge Sağın

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