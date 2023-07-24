Simge Sağın yaşamak istediği yeri açıkladı

Listeleri ele geçiren ‘Aşkın Olayım’, son hitleri ‘Harcandıkça’ ve ‘Çapkınca’ ile sevenlerine vaat ettiği “Simge Yazı”nı yaşatan Simge Sağın, konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Şarkıcı, dün akşam Çeşme hayal Kahvesi’nde biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi.

Popüler şarkılarını seslendiren Simge Sağın, Çeşme’ye olan aşkını da dile getirdi. “Çeşme’yi o kadar seviyorum ki ileride yazları burada yaşamayı çok istiyorum” deyince alkış koptu. Simge’yi izlemeye gelenler arasında “Ali Cabbar” şarkısıyla olay yaratan Emir Can İğrek de vardı. Simge sahneye davet ettiği İğrek ile ‘Aşkın Olayım’ şarkısında düet yaptı.

Simge Sağın, 30 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.