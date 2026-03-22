Simge Sağın'dan aşk itirafı! Mucize...

Simge Sağın, bayramın birinci günü Kıbrıs Grand Sapphire resort’da sahneye çıktı.

Sahne tarzıyla beğeni toplayan şarkıcı, dansları ve performansıyla seyircileri biran olsun oturtmadı. İzleyicilere çifte bayram yaşatan Sağın, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.



Kıbrıs'a gitmekte zorlanan şarkıcı, "Beş saat sürdü. Kıbrıs diye yola çıktık, bir anda kendimizi Adana'da bulduk. Sonra toparladık ve mucize oldu, buradayız. En çabuk hazırlandığım sahne oldu" dedi. Bayram mesajı veren Sağın, "Barış, huzur ve sevgi içinde geçer umarım. Burada aileler ve çocuklarla birlikte olmak keyifli. Ortalık karışık, Allah ülkemizi ve her şeyi korusun" diye konuştu.



DJ sevgilisi İlkay Şencan'dan gelen çiçekleri "Sevgilimden" notuyla paylaşan şarkıcı, "Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize. Bana hediye gibi geldi. Çok da iyi geldi. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider" ifadelerini kullandı. Sağın, "Ne zaman sizi el ele görürüz" sorusuna, "Yakında görürsünüz. Sosyal medya üzerinden tanışma olmadı, gerçek tanışma oldu. Birebir tanıma fırsatım oldu. Biraz eski kafalıyım. İyi ki tanışmışım. En çok karakterine vuruldum. Aynı zamanda çok da yakışıklı. Aslan burcuna, 'aşk yılı' demişlerdi. Ben artık kaybolmuştum bu konuyla ilgili, vazgeçmiştim. İnanmıyordum! İlk defa astrologları tebrik ediyorum. Keyfim yerinde" yanıtını verdi.

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Sırbistan'dan bir kadın sanatçıyla düet yapacağım. Önümüzdeki ay çıkacak. Başka sürprizlerde var. Yaza iyi hazırlandım. Yeni şarkı ve düetler görecek dinleyicim. Hiç durmadan çalışıyorum. Üretmeye devam ediyorum" dedi.