'Şimdiki şarkıların yüzde 90’ı hopbidi ve duygusuz'

Pop müziğinin sevilen ismi Murat Başaran, geçtiğimiz hafta sonu Les Ambassadeurs Hotel’de sahne aldı. Türkiye’nin Hollanda’ya 2-1 yenilerek Avrupa Şampiyonası’ndan elendiği akşam seyircilerle buluşan Murat Başaran, sahneye Türkiye yazılı formayla çıktı. Milli maç gününe özel bir repertuvar hazırlayan Başaran, “Kendi repertuvarımı yapacaktık ama bugün milli maçımız var. Biraz hareketli, eğlenceli bir sahne olacak. Birlik ve beraberliğimizi yansıtan şarkılar. Coşkulu bir şekilde maça girelim” diye konuştu.

COVER ŞARKI GELİYOR

Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Murat Başaran, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Müzik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başaran, merhum sanatçı Azer Bülbül’ün “Çoğu gitti azı kaldı” şarkısını coverlayacağını söyledi: “Sevgili Polat Yağcı ile bunu yapalım dedik. Önümüzdeki hafta okumalar olacak. Bir iki hafta sonra da klip çekilir. Yakında ekranlarda görürsünüz. Çok güzel bir şarkı ama biz onun farklı bir versiyonunu yapacağız. Dilber versiyonu, hareketli bir şarkı olacak”

Murat Başaran, 30 yıldır yaşadığı İstanbul’dan radikal bir karar alarak Antalya’ya taşınmıştı. Antalya’daki hayatından memnun olduğunu söyleyen Başaran, “Antalya’da hayat çok güzel. Kuş sesleriyle uyanıyoruz. Çiçekler, böcekler huzurlu bir hayatımız var. Sadece çok sıcak oluyor. İki ay Antalya’dan kaçacaksın. Temmuz, ağustos hiç gelmeyeceksin. Kışları çok güzel ama. İstanbul’da soğuk var, trafik var. 30 yıldır İstanbul’da yaşadım. Açıkçası özlemiyorum” dedi.

“ŞİMDİKİ ŞARKILARIN YÜZDE 90’I HOPBİDİ VE DUYGUSUZ”

90’lar ve 2000’lerde piyasaya çıkardığı Azıcık Ucundan, Gülümse Anne, Sana Ölürüm, Nankör, Canın Sağ olsun gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Murat Başaran, o dönemin ruhunun başka olduğunu anlattı. Şimdiki şarkıların duygudan uzak olduğunu söyleyen Başaran, “Televizyonu açıyorum. Bizim dönemin şarkılarını hep coverlayıp yapıyorlar. Niye üreten yok. Biz zamanında ürettik. Samimi şarkılardı, gönülden şarkılardı, kalpten kalbe giden şarkılardı. İnsanlar o dönemin şarkılarını dinleyince hatıraları canlanıyor. Çünkü şarkılar insanlara işliyor. Şimdiki şarkıların yüzde 90’ı hopbidi şarkılar. Bir kulaktan girip diğerinden çıkıyor. İki ay sonra unutuyorsun. Güzel şarkı yapan kardeşlerimiz de var ama çoğu sound içerikli şarkılar. Duygu yok” şeklinde konuştu.

Murat Başaran, evliliklerinin birinci yılını geride bıraktığı Ayten Öztürk Başaran’ın doğum gününü sahnede kutladı. Aynı anda yakın dostu Murat Yıldız’ın da doğum günü olunca ünlü şarkıcı, iki kutlama birden yaptı. Evlilik hakkında konuşan Murat Başaran, “Evlilik çok güzel gidiyor. Her başarılı erkeğin arkasında bir hanım vardır ve eşim onun tam örneği. Her şeyimi o düşünüyor. Arkadaşlara tavsiye ediyorum buldukları zaman değerini evlensinler” diye konuştu.

Sahnesinde dansçı kızların eşlik ettiği Murat Başaran, “İnci Taneleri” dizisi ile popüler olan Dilber’in şarkısı ‘Keşke Biraz Daha Kalsaydın’ı seslendirdi. Hareketli şarkıların ağırlıklı olduğu gecede, Başaran’ı dinlemeye gelenler bol bol eğlendi.