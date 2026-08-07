Sıla Saraydemir Miss World 2026 için hedefini açıkladı

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Miss World 2026 yarışması için Vietnam'a gideceğini belirten model, "İki gün sonra gidiyorum. Alacaklarım vardı, onun için geldim. Bir aylık kampa gireceğiz. Etaplar olacak. 130 ülke var. Ülkemi güzel temsil edeceğim. Güzel sonuçlar bekliyorum. Gönlüm birinci olmaktan yana... Azra Akın'dan sonra neden olmasın diyoruz. Stressiz gidiyorsun ama bir anda stres olabiliyor. Sonucu bende merak ediyorum. Türkiye'mizi gururlandırmak isterim. Güzel bir destek istiyorum. Umarım desteği alırım" dedi.

Hazırlık süreci için Saraydemir, "Sıkı hazırlandım. Beslenmeme dikkat ediyorum. Şekerle beslenmiyorum. Sporada gidiyorum" açıklamasını yaptı.