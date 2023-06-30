Sibel Can'dan flaş itiraf: Sahnede olduğum her an...

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kurban Bayramı için Kıbrıs'ta sahne aldı. İşte haberin detayları...

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Les Ambasador Otel’de muhteşem bir konsere daha imza attı.


Bayramın 3. ve 4. Günlerinde Antalya’da sahne alan Sibel Can, rezervasyonları günler öncesinden dolan mekanlarda misafirlere unutamayacakları bir müzik şöleni sundu.


Sibel Can, "Benim için bayram, sahnede olduğum her an. Ve değerli dinleyicilerim, bu sizlerin sayesinde oluyor. Böyle müziğin bizi buluşturduğu günlerimiz çoğalarak artsın, Herkese iyi bayramlar diliyorum, sağlıkla, sevdiklerinizle..." diyerek misafirlerinden büyük alkış aldı.

 

Kurduğu iletişimi, özenli kıyafeti ve repertuarıyla kendisini dinlemeye gelen misafirlerine paha biçilmez bir bayram anısı bırakan Sibel Can, yaz sezonu boyunca yine yoğun konser programı ile sahnelerdeki yerini alacak…

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Sibel Can

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