Şevval Sam’dan sürprizlerle dolu Harbiye konseri

Sevilen sanatçı Şevval Sam, özlenen sahnesiyle yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl Harbiye’de 30. sanat yılına özel muhteşem bir konsere imza atan sanatçı, bu yıl da sürprizlerle dolu özel repertuvarıyla sahnede olacak. Bu özel gecede Şevval Sam, kariyerinin en güzel şarkılarını; video gösterimleri, dans performansları ve konuk müzisyenlerle zenginleşen unutulmaz bir sahne şovu eşliğinde seslendirecek.

Bu yıl Yetenek Sizsiniz programında kanun performansıyla birinci olan 7 yaşındaki Aytaç Doğan da Şevval Sam’ın sahnesine konuk olacak. Sam ve Doğan, şarkılarını başta Filistin olmak üzere tüm dünya çocukları için söyleyecek. Türk halk müziğinden alaturkaya, tangodan arabesk müziğe uzanan geniş repertuvarıyla Şevval Sam, beğeni toplayan Yunanca yorumu “Ola Se Thimizoun” ve farklı dillerde seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.



Harbiye’nin tarihi atmosferinde, 29 Eylül Pazartesi günü Vigor Kültür Sanat Organizasyonu’yla gerçekleşecek konserin biletleri tüm dijital platformlarda satışa çıktı.