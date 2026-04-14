Sevim Emre: Yaradanı hissettiğim zaman huzurluyum

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e çok özel açıklamalar yaptı. Emre, "Benim kaşımla gözümle kimse uğraşmasın." dedi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre düzenlenen bir ödül töreninde "Yılın Sembol Kadını" ödülünü almıştı. Sosyal medya da "Neyin sembolü olmuş?" şeklinde eleştirilerin gelmesi üzerine Sevim Emre, Olcay Ünal Sert'e samimi açıklamalar yaptı.

Sevim Emre, 'Yılın Sembol Kadını' ödülünün ardından gelen eleştirilere; "Ben hayatımı bir erkeğe adamışım. Kadınlık sembolüm var benim her şeyden önce. Ben bir aile kadınıyım. Nokta gazetesinde yazılar yazıyorum. Albüm çalışmalarım da yakında sevenlerimle buluşacak." dedi.

Sosyal medyadaki kötü eleştiriler hakkında da konuşan Sevim Emre, "Çok ağırıma gidiyor, laf sokmasınlar bana. Benim kaşımla, gözümle kimse uğraşmasın. Ben Yaradan'ı hissediyorum. Yaradan'ı hissettiğim zaman huzurluyum. Sizde hissedin, sizde hissederseniz huzurlu olursunuz diyorum o eleştirenlere. Onlara da tavsiyem Allah'ı hissetsinler. O zaman kötülük yapmazlar. Kimseye kötülük düşünemezler, fani oldukları gelir akıllarına. Herkes 2 metre yere gidiyor. Ben iki ablamı kaybettim üç ay arayla. Dünyanın ne kadar boş olduğunu hissetsinler... Kimse bunların farkında değil, zannediyorlar Dünya'ya kazık çakacaklar." dedi.

Aynı zamanda eski Türkiye Güzeli olan Sevim Emre, güzellikle ilgili olarak da kimse kendi göz rengini seçemez 'ben mi mavi olsun dedim' diyerek, "Çok güzel olmaktan ziyade iyi insan olmak önemlidir. Ödül alırken de 'İnsan olmaktan geçsin yolunuz!' dedim. İyi insan olmak kadar güzel bir erdem yok. Ben asla insan ayrımı yapmıyorum. Hangi partiden oldukları da önemli değil. Önemli olan insan olmak" dedi.



Sevim Emre "Ben her zaman şükürlüyüm. Rabbim'e çok yakınım. Gece 24.00'den sonra tevekküle dalıyorum, Cuma mesajları kendiliğinden içimden dökülüyor 10, 15 dakika da." dedi.



ALLAH'I HİSSEDEN KÖTÜLÜK YAPAMAZ

"Allah'ı hisseden kötülük yapamaz." diyen Emre, son zamanlarda yaşanan kötü olaylara da üzgün olduğunu ifade ederek kötü zamanlardan geçtiğimizi söyledi.

ELİNİZİ ZEYTİNLİKLERDEN ÇEKİN

Zeytin ağaçlarının kesilmesine çok üzüldüğünü belirten Sevim Emre, doğanın korunmasının önemine dikkat çekerek zeytinliklerin korunmasını istedi.

HAYVANLARIN NEREDE TOPLANDIĞI, NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ BELLİ DEĞİL

"Hayvanların da yaşam hakkı var" diyen Sevim Emre, "Yasa yanlış değil, uygulama yanlış. Yasa çıkarıldı ama doğru düzgün uygulama yok. Hepsi kolayına kaçarak öldürmeyi tercih ediyor. Hayvanların nerede toplandığı, nereye götürüldüğü belli değil. Çok kötü insanlar var. Sosyal medya da öldürülmüş hayvanları görmeye dayanamıyorum. " dedi.

Hayvanlar için bir yer alarak onlar için yaşanılır bir yer yapmayı düşündüklerini söyleyen Sevim Emre, "Hayvanları koruyalım, onlara sahip çıkalım. Onların da bu Dünya da yaşam hakları var. Onların ahı hepimizi tarumar eder." dedi.



Sevim Emre son olarak; "Allah'ı içinde hisseden kişi huzurludur. Ben Yaradan'a teslim olmuş bir canım. Rabbim bana hep güzellikleri yaşattı ama ben hep kendimden aşağılara baktım ve şükür ettim. Sabır ve şükür içimizde, dua dilimizde olursa asıl saadeti, Allah aşkını yaşarız. Bizi biz yapan değerlere saygılı olalım. Sevdamız Allah olsun." dedi.