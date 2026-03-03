Serhat Teoman Veliaht'a katıldı

FARO ve Gold Yapım imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht’ın kadrosuna ünlü oyuncu Serhat Teoman katıldı.

Veliaht’ın büyük merakla beklenen ve gizemini koruyan Faroz karakteriyle dahil olan oyuncu hem Timur hem de Yahya için tüm dengeleri değiştirecek.

Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, FARO ve Gold Yapım imzalı dizi ‘Veliaht’ın güçlü kadrosuna başarılı oyuncu Serhat Teoman dahil oldu. Dizinin 24. Bölümünden itibaren herkesin merakla beklediği Faroz karakterine hayat verecek Serhat Teoman, Kars’a gidip hızlıca dizinin ekibiyle çekimlere başladı. Esenler'i almaya ant içmiş, illegal dünyanın korkulu rüyası Faroz, başta Reyhan olmak üzere Karslı ve Kaptan ailesi için geçmişin kapılarını yeniden aralayacak.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimlerin buluştuğu ‘Veliaht’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!