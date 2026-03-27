Seren Serengil'den Erol Köse açıklaması! Yaşarken yüzüne söyleyeceksiniz

Seren Serengil, İzmir Fashion Week'te defileleri izledi.



Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine Seren Serengil, "Çok üzgünüm. Zaten hastaydı. Kalbine stent takılmıştı. Evden çıkmamaya başlamıştı. Sonra başka hastalığa yakalandı. Psikolojik olarak bozuktu. Acı bir ölüm. Kızına ve kedisine çok düşkündü. Demek ki yaşayamayacağı noktaya geldi. Acılarına daha fazla dayanamadığını tahmin ediyorum. Kalp hastalığından sonra ölüm korkusu geldi ona..." dedi.

Bazı isimlerin Erol Köse hakkında olumsuz mesajlar yazmasına Serengil, "Çok yanlış ve ayıp. Vicdansızca... Dünyanın en kötü insanı bile olsa geride bırakmış olduğu aile var. Bazılarının ışığı sönmüştü bu adam sayesinde parladı. Bazılarını yoktan var etti. Benimde şahsıma zaman zaman haksızlık etmiştir. Ailesi yaşıyor ve acıları var. Dünyanın en kötü insanı olsa bile bu kızın babası... Biraz empati yapmak lazım. Bende onun şirketindeydim. Sözleşmesine ağır yaptırımlar yapar ve uygulamayanlara yaptırım uygulardı. Var ettiği gibi yok ederdi. Acımasızlıkları vardı. Disiplinsizliği kabul etmezdi. Hande Yener en iyi albümlerini Erol Köse'yle yapmıştı. Gülşen, Erol Köse en önemli albümlerini Erol Köse'yle yapmıştır. Nez, Erol Köse sayesinde tanınmıştır. Rober Hatemo en parlak dönemini Erol Köse döneminde yaşamıştır. O zaman yaşarken yüzüne söyleyeceksiniz. Şu an cevap hakkı yok. Kim doğru söylüyor, kim iftira atıyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.