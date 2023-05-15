Sensiz Olmaz ile 2 milyonu geçti

Güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla dikkat çeken sanatçı, büyük beğeni topladı.

Sözü ve müziği İlhan Şelen’e ait olan ‘Sensiz Olmaz’ Tuğba Ünal’ın yorumuyla yayınlanır yayınlanmaz 2 milyon barajını aştı ve zirveye yerleşti.

Yakaladığı büyük başarının mutluluğunu yaşayan Tuğba Ünal, “İlhan Şeşen ile tanışıp, sanat yolculuğumda yanımda olduğunu görünce ona kendi yazmış olduğu eserini sesimden armağan etmek istedim. Hayatımızda sensiz olmaz dediğimiz insanlar vardır. Tüm benliğimle bu şarkıda bu duyguyu yaşadım. 'Sensiz Olmaz' bana gerçek bir yorumculuk kimliği de kazandırdı” dedi.

Sanatçı, yakında bir dizi konser ve Avrupa turnesi ile sevenleriyle buluşacak.