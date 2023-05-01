Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi

Kanal D’de yayınlanan Veda Mektubu’nun ‘Ziya’sı Selim Bayraktar, 5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Emel Karaköse ile evlendi.

Muhteşem Yüzyıl’daki Sümbül Ağa karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Veda Mektubu dizisi ile ekranlara gelen oyuncu Selim Bayraktar, 5 yıldır birlikte olduğu Emel Karaköse ile dünya evine girdi.

Kır düğünü tercih eden çiftin düğün törenine aile yakınları ve oyuncu dostları katıldı.

Selim Bayraktar, geçen yıl sevgilisi Emel Karaköse ile alışverişe geldiği City's Nişantaşı'nda objektiflere yansımış ve evlilik sorusuna çarpıcı bir cevap vermişti.

Selim Bayraktar, "Şu an bir proje yok, yapmam tamamlamam gereken işler var. Özel durumlar söz konusu. Şimdilik düğün yok ama belki yakında olabilir" demişti.

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