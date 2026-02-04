Selen Görgüzel’den yeni şarkı

Selen Görgüzel, yeni pop single’ı Ayıpsız Olsun Ayrılık ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Şarkı, 20 Ocak itibarıyla WediaCorp Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

YouTube’da yayınlanan ve kısa sürede büyük ilgi gören Selen Görgüzel ile Cam Masa programıyla gündeme gelen Görgüzel, samimi üslubu ve cesur sorularıyla izleyicilerin beğenisini topladı.



Ardından Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, bu yoğun ilginin ardından müzik kariyerine yeni bir adım atıyor.

Selen Görgüzel’in yeni teklisi Ayıpsız Olsun Ayrılık, 20 Ocak’ta tüm platformlarda yerini alacak.