Selen Görgüzel’den bayram hediyesi

Azka Müzik etiketi ile bayramın birinci günü (21 Nisan Cuma) çıkaracağı “İyisin” şarkısının tanıtımı için basın mensupları ile bir araya gelen Görgüzel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıllar önce Zuhal Olcay’ın seslendirdiği “İyisin” şarkısını şimdi bayram hediyesi olarak sevenlerimle buluşturuyorum diyen Selen Görgüzel, “Eskileri özlediğimiz için, eskileri yeni nesle duyurmak bana çok keyif veriyor” dedi.

Klip detayları ile ilgili gelen sorulara şarkıcı “Yatak odasında kendi kendini mutlu etmeye çalışan bir Selen görüyorsunuz. Çünkü sanat, insanı insana insanla anlatma biçimi. O nedenle bizim bir takım insani yaşanılan şeyleri yansıtabilmek için reel olmak gerekiyor” dedi.