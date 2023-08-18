Selen Görgüzel'den akıl almaz olay! Dinç kalmak için anne sütü içiyor!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Selen Görgüzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Elindeki pet şişeyle dikkat çeken şarkıcı, açıklamasıyla şaşırttı. Görgüzel, "Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü. Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum vitamin taksiyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Kanser hastalarına da çok faydası var. Yeni duyulmaya başlandı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik" dedi.