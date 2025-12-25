Selami Şahin ile oğlu Lider düet yaptı

Türk müziğinin efsane ismi Selami Şahin ile sahnelerin enerjik yıldızı Alya, Günay sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı.

Gecenin açılışını yapan Selami Şahin, yıllara meydan okuyan hit şarkılarıyla dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı.



Usta sanatçı, sahnesinde Ahmet Selçuk İlkan ve oğlu Lider Şahin’i ağırlayarak sürpriz düetlere imza attı.

Selami Şahin’den sahneyi devralan Alya ise yüksek enerjisi, güçlü sesi ve iddialı sahne tarzıyla Günay’ı adeta coşturdu.

Mekânı dolduran sevenlerini şarkıları ve danslarıyla eğlendiren Alya, performansıyla gecenin yıldızı oldu. Alkışların bir an olsun dinmediği gecede, müzik ve eğlence zirveye çıktı.