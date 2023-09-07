Seda Sayan'dan engelli hayranını duygulandıran jest

Menemenlilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Seda Sayan, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlerden alkış aldı. Sanatçının konserini eşi Çağlar Ökten de en ön sıradan izledi.

Sayan, 2003'te sabah programına seyirci olarak çıkan hayranıyla, 20 yıl sonra Menemen'de buluştu. Sanatçı özel araç göndererek, yaklaşık dört saat uzaklıktaki Denizli'den getirttiği engelli hayranını kulisinde misafir etti.

EN ÖNDEN YER AYIRDI

Sürpriz buluşma duygusal anlara sahne oldu. Bu özel hayranı için en önden yer ayıran Seda Sayan, kendisini yeniden programına katılmak üzere İstanbul'a da davet etti.