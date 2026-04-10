Seda Bakan’a İspanya’da büyük ilgi

Dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle İspanyol izleyicisi tarafından büyük beğeni toplayan Seda Bakan Madrid’in en prestijli üniversitelerinden biri olan IE University’de söyleşiye davet edildi.



Madrid’de bulunan IE University’deki söyleşiye katılmak için İspanya’ya giden Seda Bakan, seyahati boyunca İspanyollar tarafından büyük ilgi gördü.



Üç günlük İspanya seyahati sırasında İspanyol ve İspanya’da yer alan Türk medyasıyla da röportajlar gerçekleştiren Seda Bakan, ardından üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Söyleşi boyunca samimi ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, gençler tarafından büyük ilgi ve sempatiyle karşılandı. Özellikle Zeytin Ağacı dizisindeki ‘Leyla’ rolüyle İspanya’da bilinen Seda Bakan’a İspanyollar karakterini kendilerine yakın buldukları yorumunda bulundu.

Madrid sokaklarında da yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncunun sık sık tanınması, Türk dizilerinin İspanya’daki güçlü etkisini bir kez daha ortaya koydu. Seda Bakan, “Diziler sayesinde birçok İspanyol izleyicinin Türkçe kelimeler öğrendiği ve Türk kültürüne olan ilgisinin arttığı gördüm. Hem ülkem hem de Türkiye’deki oyuncular adına bu kültürel yakınlaşmadan büyük mutluluk duydum” dedi. Seda Bakan’ın söyleşiye Türk lokumlarıyla gelerek katılımcılara ikramda bulundu.

Madrid’de gerçekleşen bu organizasyon, Pusula Project by Funda Düşgör tarafından hayata geçirildi.